الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق مع تقييم بيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع في ختام جلسة اليوم الخميس، مع تقييم بيانات اقتصادية من منطقة اليورو، أظهرت تحسنًا طفيفًا في النشاط الاقتصادي محققًا أفضل أداء خلال شهرين.

وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.25% إلى 458.4 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 20 سبتمبر، وحدّ من المكاسب تراجع قطاع السيارات.

كما ارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.2% إلى 7483 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.25% عند 15994 نقطة، فيما صعد مؤشر“كاك” الفرنسي بنفس النسبة تقريبًا عند 7277 نقطة.

وأظهرت بيانات أولية صادرة عن“إس آند بي جلوبال”، ارتفاع مؤشر مدير المشتريات المركب في منطقة اليورو خلال نوفمبر عند 47.1 نقطة، بدعم تحسن قطاع الخدمات، وتحقيق الصناعة أفضل أداء خلال 6 أشهر، مع تسجيل مدير المشتريات المركب في ألمانيا أعلى مستوى خلال 4 أشهر.

وبحسب محضر اجتماع المركزي الأوروبي في أكتوبر، أبقى مجلس إدارة البنك الباب مفتوحًا أمام احتمال رفع أسعار الفائدة، وذلك تماشيًا مع التركيز على الاعتماد على البيانات، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية والتضخمية خلال المرحلة التي يتباطأ فيها الاقتصاد.

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