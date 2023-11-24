الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق مع تقييم بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع في ختام جلسة اليوم الخميس، مع تقييم بيانات اقتصادية من منطقة اليورو، أظهرت تحسنًا طفيفًا في النشاط الاقتصادي محققًا أفضل أداء خلال شهرين.
وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.25% إلى 458.4 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 20 سبتمبر، وحدّ من المكاسب تراجع قطاع السيارات.
كما ارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.2% إلى 7483 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.25% عند 15994 نقطة، فيما صعد مؤشر“كاك” الفرنسي بنفس النسبة تقريبًا عند 7277 نقطة.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن“إس آند بي جلوبال”، ارتفاع مؤشر مدير المشتريات المركب في منطقة اليورو خلال نوفمبر عند 47.1 نقطة، بدعم تحسن قطاع الخدمات، وتحقيق الصناعة أفضل أداء خلال 6 أشهر، مع تسجيل مدير المشتريات المركب في ألمانيا أعلى مستوى خلال 4 أشهر.
وبحسب محضر اجتماع المركزي الأوروبي في أكتوبر، أبقى مجلس إدارة البنك الباب مفتوحًا أمام احتمال رفع أسعار الفائدة، وذلك تماشيًا مع التركيز على الاعتماد على البيانات، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية والتضخمية خلال المرحلة التي يتباطأ فيها الاقتصاد.
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