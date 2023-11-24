وزير البترول: إنشاء أول بوابة رقمية لقطاع التعدين نقلة نوعية لجذب الاستثمارات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن إنشاء أول بوابة رقمية من نوعها للاستثمار في قطاع التعدين يمثل نقلة نوعية لجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع وتطبيق التحول الرقمي الكامل، مشيراً إلى أن هذا المشروع الطموح يأتي بالتوازي مع الخطوات والبرامج الإصلاحية التي تواصل الوزارة تنفيذها لتطوير أداء قطاع التعدين وزيادة جاذبيته للاستثمار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بمقر هيئة الثروة المعدنية لمتابعة تقدم العمل بمشروع إنشاء البوابة.
وتهدف البوابة الرقمية الأولى من نوعها لتسويق الفرص الاستثمارية في البحث والاستغلال للخامات التعدينية بصورة مرنة وسريعة مما يعمل على جذب المستثمرين بشكل أوسع من أنحاء العالم بعد اطلاعهم رقمياً على الفرص الاستثمارية والتقدم بعروض الاستثمار في مناطق التعدين المصرية من خلال المزايدات الخاصة بذلك، المقرر طرحها على البوابة الرقمية بعد إطلاقها تحقيقاً لتيسير وسرعة اتخاذ القرار الاستثماري وذلك على غرار نماذج مطبقة في الدول الرائدة بمجال التعدين مثل أستراليا وكندا.
وخلال الاجتماع تابع الوزير مع فريق عمل المشروع الذي يضم تحالف شركات Trimble، MSA، New Smart وهيئة الثروة المعدنية تقدم التنفيذ والخطوات الجارية وخطة العمل المستهدفة الفترة المقبلة لاستكمال مراحل التنفيذ، كما تم استعراض نماذج مماثلة نفذتها شركة Trimble بكفاءة على مستوى العالم.
ووجه الملا بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بهيئة الثروة المعدنية والكوادر التي ستقوم بتشغيل المنصة على التعامل بكفاءة مع البوابة الرقمية الجديدة ومواكبة التحديثات والتطوير المستمر في هذا المجال، كما أشار إلى أهمية إتاحة الخرائط الرقمية الجديدة للتعدين على البوابة لتحقيق فعالية أكبر، لافتاً إلى أهمية التسويق الجيد للبوابة الاستثمارية داخلياً وخارجياً باعتبارها نقلة جديدة في مناخ الاستثمار في هذا القطاع.
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