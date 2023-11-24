وزير البترول: إنشاء أول بوابة رقمية لقطاع التعدين نقلة نوعية لجذب الاستثمارات

MENAFN - Al-Borsa News) أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن إنشاء أول بوابة رقمية من نوعها للاستثمار في قطاع التعدين يمثل نقلة نوعية لجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع وتطبيق التحول الرقمي الكامل، مشيراً إلى أن هذا المشروع الطموح يأتي بالتوازي مع الخطوات والبرامج الإصلاحية التي تواصل الوزارة تنفيذها لتطوير أداء قطاع التعدين وزيادة جاذبيته للاستثمار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بمقر هيئة الثروة المعدنية لمتابعة تقدم العمل بمشروع إنشاء البوابة.

وتهدف البوابة الرقمية الأولى من نوعها لتسويق الفرص الاستثمارية في البحث والاستغلال للخامات التعدينية بصورة مرنة وسريعة مما يعمل على جذب المستثمرين بشكل أوسع من أنحاء العالم بعد اطلاعهم رقمياً على الفرص الاستثمارية والتقدم بعروض الاستثمار في مناطق التعدين المصرية من خلال المزايدات الخاصة بذلك، المقرر طرحها على البوابة الرقمية بعد إطلاقها تحقيقاً لتيسير وسرعة اتخاذ القرار الاستثماري وذلك على غرار نماذج مطبقة في الدول الرائدة بمجال التعدين مثل أستراليا وكندا.

وخلال الاجتماع تابع الوزير مع فريق عمل المشروع الذي يضم تحالف شركات Trimble، MSA، New Smart وهيئة الثروة المعدنية تقدم التنفيذ والخطوات الجارية وخطة العمل المستهدفة الفترة المقبلة لاستكمال مراحل التنفيذ، كما تم استعراض نماذج مماثلة نفذتها شركة Trimble بكفاءة على مستوى العالم.

ووجه الملا بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بهيئة الثروة المعدنية والكوادر التي ستقوم بتشغيل المنصة على التعامل بكفاءة مع البوابة الرقمية الجديدة ومواكبة التحديثات والتطوير المستمر في هذا المجال، كما أشار إلى أهمية إتاحة الخرائط الرقمية الجديدة للتعدين على البوابة لتحقيق فعالية أكبر، لافتاً إلى أهمية التسويق الجيد للبوابة الاستثمارية داخلياً وخارجياً باعتبارها نقلة جديدة في مناخ الاستثمار في هذا القطاع.



