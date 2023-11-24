دبى: 1.2 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، هذا اليوم، أكثر من 1.6 مليار درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 343 مبايعة بقيمة 1.19 مليار درهم، منها 62 مبايعة للأراضي بقيمة 426.25 مليون درهم و281 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 764.35 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى تليها مبايعة بقيمة 21.76 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 21.18 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 31.49 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 16.57 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 29.77 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 40.5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 34.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 18.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 48.65 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 74.54 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 77.91 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 379 مليون درهم منها 21 رهونات أراضي بقيمة 190 مليون درهم و94 رهونات فلل وشقق بقيمة 189.53 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 34.99 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 39 هبة بقيمة 101.15 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبيه الثانية بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 18.65 مليون درهم.

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