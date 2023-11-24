للعام الثاني على التوالي.. بي تي سي تشارك في معرض نيبو للذهب

تستعد شركة مركز تجارة السبائك“بي تي سي”، للمشاركة في معرض نيبو للذهب والمجوهرات للعام الثاني على التوالي.

ومن المقرر إقامة معرض“نيبو” في الفترة ما بين 26 – 28 نوفمبر المقبل في مركز مصر للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة.

ويذكر أن معرض نبيو الدولي يجري تنظيمه من قبل شعبة الذهب والمجوهرات، ويجمع المعرض كبرى العلامات التجارية في صناعة الذهب والمجوهرات.

وتستهدف“بي تي سي” من خلال مشاركتها هذا العام تعزيز علاقاتها مع شركاء النجاح من العاملين بصناعة الذهب، وبحث سبل التعاون الدولي ضمن خطة الشركة للتوسع خارج مصر، وخصوصًا في دول الخليج والقارة الآسيوية والأوروبية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة تسعى لاستعراض أحدث تصميماتها المناسبة لأهداف الادخار والهدايا على حد سواء.

مركز تجارة السبائك“بي تي سي BTC”

وسيشهد المعرض أيضًا مشاركة متميزة من طلاب مدرسة إيجيبت جولد، المدرسة الأولى من نوعها المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات في مصر والشرق الأوسط.

وتتيح هذه المشاركة لطلاب المدرسة فرصة التواصل عن كثب مع القائمين على هذه الصناعة، من خلال عرض أحدث تصميماتهم ومنتجاتهم.

حسن نصار الئيس التنفيذي لمركز تجارة السبائك“بي تي سي BTC”

وفي هذا السياق، أشاد حسن نصار الئيس التنفيذي لمركز تجارة السبائك“بي تي سي BTC”، بمشاركة الشركة في نسخة العام الماضي من المعرض، موضحًا“لقد حققنا جميع الأهداف المرجوة من نسخة العام الماضي وكانت فرصة ذهبية للتواصل عن كثب مع القائمين على صناعة الذهب في مصر”.

وأضاف نصار“هذا العام، نستهدف التواجد بشكل أكبر في أسواق إقليمية وعالمية، فهذا ما يليق بمكانة الذهب المصري الذي يستحق أن يكون في مصاف العلامات التجارية العالمية بجدارة”.

جدير بالذكر أن مركز تجارة السبائك“بي تي سي BTC” هي الشركة الرائدة في مجال المعادن النفيسة، وهي الأولى من نوعها المتخصصة في إنتاج العملات والسبائك المصنوعة من الذهب والفضة.

وتعد من كبرى مصافي المعادن النفيسة في الشرق الأوسط، والتي تعمل من خلالها الشركة على تنقية المعادن النفيسة، بالإضافة إلى خدمات الاستيراد والتصدير.

وتتواجد“بي تي سي” من خلال شبكة واسعة من الموزعين المعتمدين في جميع محافظات مصر، وتسعى الشركة حاليًا إلى تعزيز تواجدها في المنطقة العربية وخاصةً دول الخليج العربي.