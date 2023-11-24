وزير الإسكان: 64 مليار جنيه تمويلات عقارية لـ540 ألف مستفيد

(MENAFN
- Al-Borsa News) الانتهاء من 648 ألف وحدة إسكان اجتماعي.. ومن المخطط تنفيذ 133 ألف وحدة
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن عدد المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري وصل إلى أكثر من 540 ألف مستفيد، بحجم تمويل تخطى 64 مليار جنيه، من خلال 22 بنكاً، و8 شركات، فيما وصل حجم الدعم النقدي للمواطنين المستفيدين إلى 8.9 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مع وزير الإسكان، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات.
واستهل الجزار، عرضه بالإشارة إلى الموقف التنفيذي للوحدات السكنية، الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على مستوى المدن الجديدة بأنحاء الجمهورية، موضحاً أن إجمالي ما تم الانتهاء من تنفيذه حتى الآن وصل إلى 648 ألف وحدة سكنية، وجار تنفيذ 219 ألف وحدة، ومن المخطط تنفيذ 130 ألف وحدة، فضلاً عن أنه جار طرح 3000 وحدة سكنية أخري.
وتطرق إلى موقف التعامل مع ملفات المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، على مدى 17 إعلاناً منذ 1 يونيو 2014 للحصول على هذه الوحدات السكنية.
وتناول وزير الإسكان، جهود الوزارة فيما يتعلق بإجراءات ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، وما تم تحريره من محاضر لمخالفات في هذا الشأن، وما تم التصالح فيه وقبول التظلمات بخصوصه.
وانتقل، في عرضه، إلى موقف مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون، ومعدلات تنفيذه، موضحاً أن هذا المشروع يتضمن إقامة 79 عمارة، بإجمالي 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية على مساحة 95 فداناً للمشروع ككل، هذا بالإضافة إلى ما يتضمنه المشروع من مبني إداري تجاري ترفيهي، وفندق، وأماكن لانتظار السيارات.
ولفت وزير الإسكان، إلى ما تم حجزه من وحدات في إطار المرحلة الأولي من خطة البيع المستهدفة لوحدات مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون، منوهاً كذلك إلى الموقف التنفيذي للمبني الإداري التجاري.
واستعرض، خلال الاجتماع، موقف مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، بمدينة سانت كاترين، ونسب تنفيذه حتى الآن، مستعرضاً عدداً من الصور التي ترصد حجم ما تم من أعمال تطوير بعدد من المناطق بمكونات المشروع، وكذا ما تم من أعمال تنسيق الموقع والاضاءة والزراعات للمشروع ككل. اقرأ أيضا: الحكومة تناقش مبادرة لتعزيز صادرات العقار بالتعاون مع القطاع الخاص
وتناول وزير الإسكان، أهم انجازات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لافتا إلى أن إجمالي المشروعات المنفذة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014 وحتى الآن وصلت إلى 2230 مشروعاً، منها 554 مشروعات في قطاع مياه الشرب، ساهمت في إتاحة طاقات مضافة بقيمة 13.4 مليون م3/يوم، وباقي المشروعات في قطاع الصرف الصحي ساهمت في إتاحة طاقات إضافية بقيمة 12.5 مليون م3/يوم، منوهاً إلى أن ذلك بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى لمبادرة“حياة كريمة”.
كما تناول الوزير نسب تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية، موضحاً أنها ارتفعت إلى 98.7% في عام 2023، مقارنة بـ97% عام 2014، هذا إلى جانب جهود تحسين كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع.
ولفت إلى جهود التوسع في إقامة محطات تحلية المياه على مستوى الجمهورية، موضحاً أن عدد المحطات المنفذة في هذا المجال وصلت إلى 99 محطة تحلية بطاقة 1.21 مليون م3/يوم، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ 11 محطة أخرى، ليصل العدد إلى 110 محطات تحلية بطاقة إجمالية 1.44 مليون م3/يوم، وذلك مقارنة بـ 36 محطة تحلية بطاقة 84 ألف م3/يوم في عام 2014.
وعن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، أوضح وزير الإسكان أنها ارتفعت لتسجل 67% عام 2023، مقارنة بـ 50% عام 2014، منوهاً في هذا الصدد إلى جهود التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، والعمل على تحسين كفاءة وجودة محطات المعالجة القائمة.
كما استعرض الوزير، موقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”، وكذا جهود معالجة مياه المصارف الزراعية بغرض إعادة استخدامها.
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