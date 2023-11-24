وزير الإسكان: 64 مليار جنيه تمويلات عقارية لـ540 ألف مستفيد

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن عدد المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري وصل إلى أكثر من 540 ألف مستفيد، بحجم تمويل تخطى 64 مليار جنيه، من خلال 22 بنكاً، و8 شركات، فيما وصل حجم الدعم النقدي للمواطنين المستفيدين إلى 8.9 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مع وزير الإسكان، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات.

واستهل الجزار، عرضه بالإشارة إلى الموقف التنفيذي للوحدات السكنية، الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على مستوى المدن الجديدة بأنحاء الجمهورية، موضحاً أن إجمالي ما تم الانتهاء من تنفيذه حتى الآن وصل إلى 648 ألف وحدة سكنية، وجار تنفيذ 219 ألف وحدة، ومن المخطط تنفيذ 130 ألف وحدة، فضلاً عن أنه جار طرح 3000 وحدة سكنية أخري.

وتطرق إلى موقف التعامل مع ملفات المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، على مدى 17 إعلاناً منذ 1 يونيو 2014 للحصول على هذه الوحدات السكنية.

وتناول وزير الإسكان، جهود الوزارة فيما يتعلق بإجراءات ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، وما تم تحريره من محاضر لمخالفات في هذا الشأن، وما تم التصالح فيه وقبول التظلمات بخصوصه.

وانتقل، في عرضه، إلى موقف مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون، ومعدلات تنفيذه، موضحاً أن هذا المشروع يتضمن إقامة 79 عمارة، بإجمالي 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية على مساحة 95 فداناً للمشروع ككل، هذا بالإضافة إلى ما يتضمنه المشروع من مبني إداري تجاري ترفيهي، وفندق، وأماكن لانتظار السيارات.

ولفت وزير الإسكان، إلى ما تم حجزه من وحدات في إطار المرحلة الأولي من خطة البيع المستهدفة لوحدات مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون، منوهاً كذلك إلى الموقف التنفيذي للمبني الإداري التجاري.

واستعرض، خلال الاجتماع، موقف مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، بمدينة سانت كاترين، ونسب تنفيذه حتى الآن، مستعرضاً عدداً من الصور التي ترصد حجم ما تم من أعمال تطوير بعدد من المناطق بمكونات المشروع، وكذا ما تم من أعمال تنسيق الموقع والاضاءة والزراعات للمشروع ككل.

وتناول وزير الإسكان، أهم انجازات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لافتا إلى أن إجمالي المشروعات المنفذة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014 وحتى الآن وصلت إلى 2230 مشروعاً، منها 554 مشروعات في قطاع مياه الشرب، ساهمت في إتاحة طاقات مضافة بقيمة 13.4 مليون م3/يوم، وباقي المشروعات في قطاع الصرف الصحي ساهمت في إتاحة طاقات إضافية بقيمة 12.5 مليون م3/يوم، منوهاً إلى أن ذلك بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى لمبادرة“حياة كريمة”.

كما تناول الوزير نسب تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية، موضحاً أنها ارتفعت إلى 98.7% في عام 2023، مقارنة بـ97% عام 2014، هذا إلى جانب جهود تحسين كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع.

ولفت إلى جهود التوسع في إقامة محطات تحلية المياه على مستوى الجمهورية، موضحاً أن عدد المحطات المنفذة في هذا المجال وصلت إلى 99 محطة تحلية بطاقة 1.21 مليون م3/يوم، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ 11 محطة أخرى، ليصل العدد إلى 110 محطات تحلية بطاقة إجمالية 1.44 مليون م3/يوم، وذلك مقارنة بـ 36 محطة تحلية بطاقة 84 ألف م3/يوم في عام 2014.

وعن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، أوضح وزير الإسكان أنها ارتفعت لتسجل 67% عام 2023، مقارنة بـ 50% عام 2014، منوهاً في هذا الصدد إلى جهود التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، والعمل على تحسين كفاءة وجودة محطات المعالجة القائمة.

كما استعرض الوزير، موقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”، وكذا جهود معالجة مياه المصارف الزراعية بغرض إعادة استخدامها.