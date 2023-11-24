الصين تبحث تقديم قروض غير مضمونة للمطورين العقاريين

MENAFN - Al-Borsa News) يرجح أن تسمح الصين للبنوك بتقديم قروض قصيرة الأجل غير مضمونة لشركات التطوير العقاري المؤهلة، للمرة الأولى، في محاولة لتخفيف أزمة العقارات التي تضر بنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

كجزء من حزمة من الإجراءات الجديدة لدعم صناعة العقارات، تدرس الجهات التنظيمية السماح للبنوك بتقديم ما يُعرف بقروض رأس المال العامل لبعض المطورين، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لسرية الأمر.

وأوضحوا أنه على عكس أنواع القروض الأخرى المتاحة لتلك الشركات، والتي تتطلب عادةً وجود أراضٍ أو أصول كضمان، فإن تسهيلات التمويل الجديدة لا تتطلب ضمانات، وستتاح لتغطية النفقات التشغيلية اليومية، ما قد يحرر رأس المال الذي يمكن استخدامه لسداد الديون.

يدرس المسؤولون أيضاً آلية تسمح لأحد المقرضين بأخذ زمام المبادرة في دعم مطور متعثر، من خلال التنسيق مع الدائنين الآخرين بشأن خطط التمويل، وفقاً للأشخاص.

وأفادوا بأن التنفيذ سيتطلب من الجهات التنظيمية إعفاء المصرفيين من مسؤولية القروض المعدومة المحتملة، نظراً للمخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها الأمر، مشيرين إلى أن المفاوضات ما تزال قائمة وقابلة للتغيير.

ولم تستجب الإدارة الوطنية للتنظيم المالي (The National Administration of Financial Regulation) لطلب التعليق.

إذا جرى الموافقة على تدابير الدعم، فإنها ستمثل أكثر محاولات الحكومة إصراراً حتى الآن لسد فجوة تقدر بنحو 446 مليار دولار، في التمويل اللازم لتحقيق الاستقرار في القطاع، وتسليم ملايين المنازل غير المكتملة.

كما يعمل الرئيس شي جين بينغ على تكثيف الدعم المقدم للاقتصاد الأوسع نطاقاً، إذ تشير تحركات هذا الأسبوع إلى زيادة الحاجة لوقف التدهور السريع في قطاع العقارات، والذي يتسبب بدوره في تراجع النمو الاقتصادي، وتهديد استقرار النظام المالي.

ارتفع مقياس“بلومبرغ إنتلجنس” الذي يتتبع شركات البناء الصينية بما يصل إلى 8.2% يوم الخميس، فيما ارتفعت السندات الدولارية لبعض الشركات العقارية هذا الأسبوع، وسط مراهنة المستثمرين على اتخاذ مزيد من الإجراءات السياسية.

تعمل السلطات الصينية على وضع اللمسات النهائية على مسودة قائمة تضم 50 مطوراً مؤهلاً للحصول على الدعم المالي، والتي تشمل شركتي“كانتري غاردن هولدينغز” (Country Garden Holdings) و”سينو أوشن غروب” (Sino-Ocean Group)، كجزء من مساعي بكين لمساعدة بعض المطورين المضطربين في البلاد، حسبما ذكر الأشخاص سابقاً.

في الوقت نفسه، قالت هيئة التشريعات العليا في الصين يوم الأربعاء، إنه يتعين على البنوك زيادة التمويل للمطورين لتقليل مخاطر التعثر في السداد، وضمان استكمال مشاريع الإسكان.

بالرغم من أن قروض رأس المال العامل قد تخفف من تحديات التمويل التي يواجهها قطاع العقارات على المدى القريب، لم يتضح بعد كيف ستؤثر في النهاية على قدرة المطورين واستعدادهم لسداد مستحقات الدائنين، خاصة حاملي السندات في الخارج الذين تكبدوا بالفعل خسائر بمليارات الدولارات.

ولا شك أن تحمل المقرضين لمزيد من الأعباء ينطوي أيضاً على مخاطر.

يواجه القطاع المصرفي الصيني، البالغ قيمته 57 تريليون دولار، تقلص هوامش الربح، وارتفاع غير مسبوق للقروض المعدومة، مع زيادة السلطات الضغط تدريجياً لدعم الاقتصاد وقطاع العقارات.

وانخفض صافي هوامش الفائدة في البنوك التجارية إلى مستوى قياسي بلغ 1.73% في نهاية سبتمبر، أي أقل من سقف القطاع البالغ 1.8%، وهي النسبة التي تعد ضرورية للحفاظ على قدر معقول من الربحية.

وانخفضت القروض العقارية المستحقة في نهاية سبتمبر على أساس سنوي لأول مرة، ما يبرز حذر البنوك.

وفي اجتماع مع الهيئات التنظيمية المالية الجمعة الماضية، طُلب من أكبر البنوك وشركات السمسرة ومديري الأصول المتعثرة في الصين تلبية كافة احتياجات التمويل“المعقولة” للشركات العقارية.