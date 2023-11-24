بوركينا فاسو تبدأ بناء أول مصفاة ذهب محلية

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت بوركينا فاسو بناء أول مصفاة محلية لتكرير الذهب، المورد المعدني الرئيسي للبلد، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وتناهز طاقة المصفاة 400 كيلوغرام من الذهب يوميا، وفق ما أعلن إسماعيل سيبي الرئيس التنفيذي لشركة مارينا غولد التي تدير المصفاة.

وأضاف أن أول سبائك الذهب عيار 22 قيراطا ستغادر المصفاة خلال 11 شهرا، مضيفا أن المشروع سينشئ 100 وظيفة مباشرة و5000 فرصة عمل غير مباشرة.

وقال القائد العسكري في بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري خلال حفل أقيم للمناسبة في العاصمة واغادوغو“لم يعد هناك أي مجال لأن ننقل ذهبنا إلى الخارج لتكريره. سنقوم بتكريره هنا، لأننا نعرف القيمة الحقيقية للذهب الخام الذي يخرج. هذا مهم للغاية”.

وأضاف“منذ مدة، كان الذهب منتج التصدير الرئيسي (لبوركينا فاسو)”، مردفا“لكن ليس لدينا أي سيطرة على الذهب... اليوم قررنا إنشاء شبكة كاملة”.

ويمثل قطاع التعدين 14,3% من إيرادات الدولة في بوركينا فاسو، وفق بيانات مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

لكن إنتاج الذهب في البلاد انخفض من 66,8 طن عام 2021 إلى 57,6 طن عام 2022 – مسجلاً تراجعا بنسبة 13,7%.

وأكد تراوري أن“الكثير من الذهب يخرج من بوركينا فاسو بشكل احتيالي، وهذا يساهم علاوة على ذلك في تأجيج الإرهاب”.

تشهد بوركينا فاسو نشاطا كثيفا لجماعات جهادية وسعت نشاطها من مالي المجاورة عام 2015، وأدى العنف إلى مقتل أكثر من 17 ألف مدني وعسكري ونزوح مليوني شخص.

كما أدت أعمال العنف إلى إغلاق أربعة مناجم صناعية وهجر نحو 700 موقع لاستخراج الذهب العام الماضي، بحسب أرقام رسمية.

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