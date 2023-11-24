980 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي إلى هنغاريا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
من المقرر أن تستقبل هنغاريا 900 مليون يورو (981.3 مليون دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي بالرغم من محاولات رئيس الوزراء لمنع دعم الكتلة لأوكرانيا.
وتعتبر الأموال جزء من برنامج“ريباور إي يو” الذي يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء الـ27 في الكتلة على التعافي من أزمة طاقة وقعت بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا العام الماضي، وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي.
وجاء قرار الخميس بينما هدد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بإفشال طموح أوكرانيا بالانضمام للكتلة ومنع صرف 50 مليار يورو من المساعدات لكييف.
وأمام دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء الآن أربعة أسابيع للموافقة على صرف الأموال.
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