980 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي إلى هنغاريا

MENAFN - Al-Borsa News) من المقرر أن تستقبل هنغاريا 900 مليون يورو (981.3 مليون دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي بالرغم من محاولات رئيس الوزراء لمنع دعم الكتلة لأوكرانيا.

وتعتبر الأموال جزء من برنامج“ريباور إي يو” الذي يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء الـ27 في الكتلة على التعافي من أزمة طاقة وقعت بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا العام الماضي، وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي.

وجاء قرار الخميس بينما هدد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بإفشال طموح أوكرانيا بالانضمام للكتلة ومنع صرف 50 مليار يورو من المساعدات لكييف.

وأمام دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء الآن أربعة أسابيع للموافقة على صرف الأموال.

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