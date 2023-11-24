"المسعود للسيارات نيسان" راعي خدمات التنقل في "ياس مارينا" خلال فعاليات أسبوع السباق

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "المسعود للسيارات"، الوكيل الرسمي لسيارات نيسان في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن اختيارها كراع لخدمات التنقل في "ياس مارينا" خلال فعاليات أسبوع السباق التي ستجري من 23 وحتى 26 نوفمبر.
تأتي هذه الشراكة في إطار جهود المسؤولية الاجتماعية لمجموعة "المسعود" التي تركز على الرياضة والشباب. وتتطلع المجموعة في هذا الإطار لتقديم الرعاية والدعم لأبرز الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تستضيفها أبوظبي، وذلك في إطار الخطط الطموحة والمساعي المتواصلة لتعزيز الشراكات المهمة والداعمة للنجاحات الرياضية، وتعزيز مكانة العاصمة كوجهة رائدة للأحداث والبطولات الرياضية العالمية.
وستقدم "المسعود للسيارات نيسان" الدعم اللوجستي خلال الفعاليات عبر توفير أسطول من سيارات نيسان لنقل الضيوف من كبار الشخصيات خلال الحدث. وستستعرض "المسعود للسيارات" سيارة نيسان Z الأسطورية الرياضية خلال فعاليات السباق، نظرًا لإرثها الشهير في عالم السباقات، وتماشياً مع المشهد العام لفعاليات الحدث وتعزيزاً لعناصر التشويق التي ستشهدها الأنشطة المتنوعة خلال المسابقة.
وتجسد هذه الشراكة التزام "المسعود للسيارات" المستمر بتقديم تجارب استثنائية لمجتمع أبوظبي، بالإضافة إلى حرصها على رعاية ودعم الفعاليات الرياضية العالمية التي تجمع عشاق السيارات من جميع أنحاء العالم.
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