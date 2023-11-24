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صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال تدخل حيز التنفيذ

11/24/2023 10:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخلت عند الساعة 4 بتوقيت القدس، صفقة التبادل "الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين" لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، حيز التنفيذ.
وبحسب الإتفاق سيتم إطلاق سراح 13 "إسرائيليا" من نساء وأطفال من بين نحو 250 محتجزا لدى حماس والمقاومة في قطاع غزة، حيث سيتم نقلهم من خلال الصليب الأحمر إلى مصر، ليتم نقلهم لاحقا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، سيتم الإفراج ضمن صفقة التبادل، عن 39 أسيرا وأسيرة فلسطينية بينهم 24 امرأة، و15 طفلا، ضمن المرحلة الأولى.
وعملت إدارة سجون الاحتلال على نقل الأسرى الـ39 إلى سجن عوفر غرب رام الله تمهيدا لإطلاق سراحهم.
ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية التي بدأت صباح الجمعة، إطلاق 50 أسيرا من غزة من جانب الاحتلال، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من سجون الاحتلال.




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