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رويترز: المقاومة تطلق سراح 13 إسرائيليًا و12 تايلانديًا

11/24/2023 10:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن السلطات المصرية إعلانها أن جهود القاهرة أسفرت عن إطلاق سراح 13 محتجزاً إسرائيلياً، بينهم أطفال ونساء، و 12 تايلاندياً.


وقال رئيس وزراء تايلاندا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنه تلقى تأكيدا بإطلاق سراح 12 عاملاً تايلاندياً كانوا محتجزين في غزة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مصرية، أنّ الصليب الأحمر تسلم المحتجزين الإسرائيليين وهم في طريقهم إلى معبر رفح.
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