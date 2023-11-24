رويترز: المقاومة تطلق سراح 13 إسرائيليًا و12 تايلانديًا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن السلطات المصرية إعلانها أن جهود القاهرة أسفرت عن إطلاق سراح 13 محتجزاً إسرائيلياً، بينهم أطفال ونساء، و 12 تايلاندياً.
وقال رئيس وزراء تايلاندا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنه تلقى تأكيدا بإطلاق سراح 12 عاملاً تايلاندياً كانوا محتجزين في غزة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مصرية، أنّ الصليب الأحمر تسلم المحتجزين الإسرائيليين وهم في طريقهم إلى معبر رفح.
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