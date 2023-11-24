الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء جرحى وطواقم طبية من المستشفى المعمداني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه جرى اليوم الجمعة، إجلاء 70 جريحا ومريضا والعديد من الطواقم الطبية ومرافقي الجرحى من المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.
وقالت في بيان نقله المركز الفلسطيني للإعلام، إن مركبات إسعاف الهلال الأحمر، برفقة منظمة الأمم المتحدة، انطلقت من أمام المستشفى باتجاه جنوب القطاع.
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