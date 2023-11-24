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الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء جرحى وطواقم طبية من المستشفى المعمداني

11/24/2023 10:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه جرى اليوم الجمعة، إجلاء 70 جريحا ومريضا والعديد من الطواقم الطبية ومرافقي الجرحى من المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.
وقالت في بيان نقله المركز الفلسطيني للإعلام، إن مركبات إسعاف الهلال الأحمر، برفقة منظمة الأمم المتحدة، انطلقت من أمام المستشفى باتجاه جنوب القطاع.
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