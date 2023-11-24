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إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال أمام سجن عوفر

11/24/2023 10:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طفلا فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام سجن عوفر في بيتونيا قرب رام الله.


واعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين وأهالي الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم الجمعة ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.
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