إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال أمام سجن عوفر

إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال أمام سجن عوفر
التاريخ
11/24/2023 10:10:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طفلا فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام سجن عوفر في بيتونيا قرب رام الله.
واعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين وأهالي الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم الجمعة ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.
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