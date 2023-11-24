هيثم بن صقر يتوج الفائزين في الطائرة والمصارعة والجودو بكلباء الشاطئية



توج الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء الفائزين في منافسات الكرة الطائرة للشباب والمصارعة والجودو وذلك يوم الخميس 23 نوفمبر الجاري.

حضر التتويج عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة، وأعضاء مجلس الإدارة عمر بن حنيفة نائب رئيس اللجنة المنظمة، وعادل صالح الحمادي بجانب راشد الكندي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء ومحمد جاسم السجواني أمين السر المساعد باتحاد الإمارات للجودو، وعيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة وممثلي الأندية والاتحادات الرياضية.

في المصارعة شارك 70 لاعباً وتنافسوا في ستة أوزان مختلفة وتم تكريم 18 لاعباً حصلوا على الميداليات الملونة. أما في الكرة الطائرة للشباب حصل فريق كلباء «أ» على المركز الأول، وتلاه فريق الذيد «أ» وحل فريق الإبداع العلمي ثالثاً، وعلى صعيد منافسات الجودو، شارك 185 لاعباً وتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الأوزان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز