البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس.. الأسرع بجولة التجارب الحرة الأولى في أبوظبي

سجل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الأولى في سباق جائزة أبوظبي الكبرى الحلقة الأخيرة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة بينما شارك الكثير من السائقين البدلاء عوضا عن بعض الأسماء الكبيرة.

ولم يشارك بطل العالم ثلاث مرات الهولندي ماكس فرستابن في الجولة وكذلك زميله في فريق رد بول المكسيكي سيرجيو بيريز بينما شارك بدلا منهما جيك دينيس بطل فورمولا إي للسيارات الكهربائية وسائق فورمولا 2 الفرنسي إيزاك حجار.

وغاب عن الجولة أيضا بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وشارك الدنمركي فريدريك فيستي بدلا منه.

وتأتي مشاركة البدلاء تنفيذا لتعهدات الفرق بمنح السائقين الصاعدين فرصة للجلوس خلف المقود.

وسبق لفرستابن وفريقه رد بول حسم لقبي السائقين والصانعين في الموسم الحالي بينما يستمر الصراع بين مرسيدس وفيراري على التفوق على بقية المتنافسين.

وتفوق راسل على الجميع عندما سجل دقيقة واحدة و26.072 ثانية مستخدما إطارات لينة وتفوق بفارق 0.288 ثانية على سائق أستون مارتن الاحتياطي فيليبي دروجوفيتش.

واحتل الأسترالي دانييل ريكاردو سائق ألفا تاوري المركز الثالث متقدما مباشرة على الفنلندي فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو وعلى الكندي لانس سترول متسابق أستون مارتن.

واحتل روبرت شوارتزمان المركز الثامن على متن سيارة فيراري ليصبح ثاني سائق صاعد بين أول عشرة مراكز إلى جانب دروجوفيتش.

وتفوق شوارتزمان بفارق يقل عن عشر الثانية على سائق فيراري الثاني الإسباني كارلوس ساينز.

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