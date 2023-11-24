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تذاكر العرض الخاص بعيد الاتحاد متاحة للجمهور

11/24/2023 10:00:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت لجنة تنظيم عيد الاتحاد الـ"52" عن توفر التذاكر لحضور العرض الخاص بعيد الاتحاد الـ"52".

ويضم العرض الرسمي تقنيات مبتكرة وعروضا عن قصة الاتحاد الملهمة والعمل الجماعي، يسلط فيها الضوء على الرحلة المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس الاتحاد في العام 1971 وحتى يومنا هذا.

ويستمر العرض لمدة ثمانية أيام ابتداءً من 5 حتى 12 ديسمبر في حديقة اليوبيل في مدينة إكسبو دبي.

ويحتفي العرض بتراث الأجداد والعلاقة الوثيقة بين عراقة التقاليد وحداثة التكنولوجيا، بما يعكس التزامنا المشترك برعاية عالمنا المترابط والحفاظ عليه، ويُرمز إليها بعناصر مختلفة من نسيج السدو في عرض مدته 30 دقيقة.

تباع التذاكر على الموقع الرسمي

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