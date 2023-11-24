تذاكر العرض الخاص بعيد الاتحاد متاحة للجمهور

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت لجنة تنظيم عيد الاتحاد الـ"52" عن توفر التذاكر لحضور العرض الخاص بعيد الاتحاد الـ"52".
ويضم العرض الرسمي تقنيات مبتكرة وعروضا عن قصة الاتحاد الملهمة والعمل الجماعي، يسلط فيها الضوء على الرحلة المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس الاتحاد في العام 1971 وحتى يومنا هذا.
ويستمر العرض لمدة ثمانية أيام ابتداءً من 5 حتى 12 ديسمبر في حديقة اليوبيل في مدينة إكسبو دبي.
ويحتفي العرض بتراث الأجداد والعلاقة الوثيقة بين عراقة التقاليد وحداثة التكنولوجيا، بما يعكس التزامنا المشترك برعاية عالمنا المترابط والحفاظ عليه، ويُرمز إليها بعناصر مختلفة من نسيج السدو في عرض مدته 30 دقيقة.
تباع التذاكر على الموقع الرسمي
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