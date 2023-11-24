ملصق ذهبي على قميص اللاعب.. مبابي على موعد مع حدث تاريخي

اقترب النجم الفرنسي كيليان مبابي من حدث تاريخي، وذلك خلال مواجهة فريقه باريس سان جيرمان مع موناكو، اليوم الجمعة، بالجولة 13 من منافسات الدوري الفرنسي.

وبحسب ما أعلنته رابطة الدوري الفرنسي، فإنه سيتم تخصيص ملصق ذهبي على صدر قميص مبابي هداف المسابقة، يظهر به اللاعب في كل جولة، وسيحمل الملصق عبارة "S1" في إشارة لجملة الهداف الأول، وسيكون النجم الشاب هو أول لاعب يرتدي هذا الملصق.

ومن المقرر أن يتواجد البرتغالي، بيدرو باوليتا، نجم باريس سان جيرمان السابق في ملعب حديقة الأمراء، ليضع الملصق الجديد على قميص مبابي.

يأتي ذلك بعد توج مبابي بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الفرنسي الخمسة مواسم الأخيرة، ويتصدر النجم الشاب قائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم بـ 13 هدفاً، حتى الآن.

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