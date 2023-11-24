ملصق ذهبي على قميص اللاعب.. مبابي على موعد مع حدث تاريخي

(MENAFN
- Al-Bayan)
اقترب النجم الفرنسي كيليان مبابي من حدث تاريخي، وذلك خلال مواجهة فريقه باريس سان جيرمان مع موناكو، اليوم الجمعة، بالجولة 13 من منافسات الدوري الفرنسي.
وبحسب ما أعلنته رابطة الدوري الفرنسي، فإنه سيتم تخصيص ملصق ذهبي على صدر قميص مبابي هداف المسابقة، يظهر به اللاعب في كل جولة، وسيحمل الملصق عبارة "S1" في إشارة لجملة الهداف الأول، وسيكون النجم الشاب هو أول لاعب يرتدي هذا الملصق.
ومن المقرر أن يتواجد البرتغالي، بيدرو باوليتا، نجم باريس سان جيرمان السابق في ملعب حديقة الأمراء، ليضع الملصق الجديد على قميص مبابي.
يأتي ذلك بعد توج مبابي بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الفرنسي الخمسة مواسم الأخيرة، ويتصدر النجم الشاب قائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم بـ 13 هدفاً، حتى الآن.
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