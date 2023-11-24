لولو تتوسع في البحرين بافتتاح الفرع الـ11 في المنامة

أكدت مجموعة لولو، عملاق البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، والتي تشهد توسعاً واسع النطاق، التزامها تجاه البحرين من خلال افتتاح هايبر ماركت الحادي عشر أمس في مساحة البيع بالتجزئة الشهيرة بوسط المنامة بالقرب من كنيسة القلب المقدس.

وقام بافتتاح المتجر د. الشيخ راشد محمد الهاجري، رئيس مجلس الأوقاف السنية، وإيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية، وفينود كي جي، سفير الهند لدى المملكة، والدبلوماسيون وكبار رجال الأعمال وعدد من كبار الشخصيات.

وقال يوسف علي: "يمثل هذا المتجر ثقتنا بالبحرين كسوق قوي للبيع بالتجزئة ويوافق رؤية مجموعة لولو"، مبيناً أن نمو المجموعة في البحرين مدعوم بالرؤية الشاملة والتقدمية للقيادة، والبيئة الاقتصادية الصديقة للأعمال وقدرة موظفينا البحرينيين على استيعاب نموذج خدمة لولو والتوافق معه والذي يضع العملاء قبل كل شيء".

وأضاف قائلاً "في غضون 6 أشهر فقط، سنكون قد وضعنا دورة استثمارية تزيد قيمتها عن 200 مليون دينار في اقتصاد البحرين وخلق أكثر من 1000 فرصة عمل للمواطنين البحرينيين".

ويأتي الهايبر ماركت الجديد مليئاً بجميع نقاط التسوق المتميزة من "لولو"، مثل البقالة والفواكة الطازجة والخضروات والعروض الخاصة للمتاجر متعددة الأقسام مثل الأزياء والسلع المنزلية والإلكترونيات، ما يجعل التسوق تجربة ممتعة للمتسوقين.

وسيكون هناك أيضاً مخبز داخلي لتقديم الخبز والكعك الطازج، بالإضافة إلى خيارات التسوق التي تستفيد من الاتجاهات الجديدة الحائزة على جوائز. ويوفر المتجر موقعاً سريعاً ومريحاً في قلب منطقة سكنية وتجارية مزدهرة.

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