الوصل المتصدر لكسر عقدة ملعب الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين

ستكون مهمة الوصل صعبة لكسر عقدة ملعب مضيفه الجزيرة والحفاظ على صدارته، عندما يلتقيان غداً السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

ويتصدّر الوصل الترتيب برصيد 17 نقطة وبفارق الأهداف عن شباب الأهلي ونقطتين عن العين الثالث اللذين يلتقيان في مباراة قمة الأحد، لذلك فان أي تعثر أمام الجزيرة قد يكلّفه المركز الأول.

ويعاني الوصل عندما يزور معقل الجزيرة، وهو خسر 5 من آخر ست مباريات خاضها في استاد محمد بن زايد مقابل تعادل، ويعود آخر فوز له الى 2015 عندما تخطى مضيفه 2-1.

لكن الفريق الأصفر الطامح للقب الأول منذ 2007 يحقق بداية موسم مثالية، وهو الوحيد مع شباب الأهلي الذي لم يخسر بعد خوض سبع مباريات.

كما أن الوصل كسر عقدة العين في المرحلة الماضية عندما هزمه 3-1 وحقق أول فوز عليه منذ 2017.

وأكد الصربي ميلوش ميلويفتش مدرب الوصل أن "عدم الخسارة في 7 مباريات لا يعني أن الدوري سيكون لمصلحة الوصل".

وتابع "الدوري ليس سباق سرعة لمسافة 100 متر، بل هو ماراثون طويل من 26 مرحلة، وليس الأهم أن تكون الأول في أول 100 متر، بل الأول عند بلوغ خط النهاية".

وأبدى الصربي اعجابه بفريق الجزيرة" القوي والذي نحترمه كثيراً، كونه يملك لاعبين جيدين في مقدمتهم علي مبخوت الهداف التاريخي للدوري".

وما يزيد من صعوبة مهمة الوصل ان الجزيرة يريد تجنب أي تعثر للمباراة الرابعة توالياً، حيث لم يعرف طعم الفوز في آخر 3 مباريات (هزيمة وتعادلان) ليتراجع الى المركز السابع برصيد 11 نقطة.

ظهور أول لكريسبو

وتتجه الأنظار الأحد الى قمة شباب الأهلي حامل اللقب وضيفه العين الذي سيخوض مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الأرجنتيني هرنان كريسبو الذي حل بديلا للهولندي الفريد شرودر المقال من منصبه بشكل مفاجئ.

وحقق العين نتائج جيدة مع شرودر، حيث ضمن تأهله الى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد تحقيقه اربعة انتصارات متوالية، ويتأخر في الدوري بفارق نقطتين فقط عن الوصل المتصدر، لذلك فان الضغوط ستكون كبيرة على كريسبو.

وقال الهداّف الأرجنتيني السابق (48 عاماً) الذي رحل عن تدريب الدحيل بطل قطر في اكتوبر الماضي بالتراضي بعد تراجع النتائج "أعرف العين جيدا وطموحاته الكبيرة والضغوط جزء من كرة القدم وأنا اعشق التحديات الكبيرة".

ولن يكون كريسبو المدرب الوحيد الذي يخوض مباراته الرسمية الأولى في هذه المرحلة، بعدما استغل الوحدة ايضا فترة توقف الدوري بسبب المباريات الدولية لمنتخب الامارات وأقال الجنوب افريقي بيتسو موسيماني وعين الهولندي أرنو باوتنفيخ بديلا.

ويحل الوحدة السادس برصيد 12 نقطة ضيفا على الامارات الثاني عشر (5 نقاط) السبت أيضاً.

ورأى الهولندي الذي سبق له قيادة الوحدة حتى نهاية الموسم الماضي بديلا للاسباني مانويل خيمينيس "عملنا بجهد كبير خلال فترة التوقف، وأجريت العديد من التغييرات في أساليب الحصص التدريبية، وآمل أن ينعكس ذلك بشكل ايجابي على أداء اللاعبين".

وتابع" يجب ان لا ننظر الى ترتيب الامارات المتأخر ومواجهته لن تقل صعوبة عن غيرها من المباريات".

ويلعب السبت أيضاً حتا الثالث عشر قبل الأخير (3 نقاط) مع بني ياس الثامن (10 نقاط)، والأحد الاتحاد كلباء الحادي عشر (7 نقاط) مع النصر العاشر بنفس الرصيد، وخورفكان مع عجمان الرابع عشر الاخير برصيد ثلاث نقاط.

وكانت المرحلة انطلقت الخميس ،حيث تعادل الشارقة الرابع (14 نقطة) مع مضيفه البطائح 3-3.

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