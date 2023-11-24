انطلاق منافسات قفز الحواجز للمرة الأولى في الفجيرة تزامناً مع بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربي 2023





تشهد إمارة الفجيرة ولأول مرة انطلاق منافسات قفز الحواجز بتاريخ 12 ديسمبر 2023، برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. تقام المنافسات بالتزامن مع بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربي وبمشاركة واسعة من مختلف فرسان القفز وملاك الخيل بالدولة.

وتهدف منافسات قفز الحواجز إلى تعزيز وتنويع أنشطة الفروسية في الفجيرة، لتواكب موجة النهضة والتطور الملحوظ التي تشهدها الإمارة في شتى المجالات، سواء الرياضية أو الترفيهية أو غيرها. كما تقام منافسات قفز الحواجز في إطار الاهتمام بالفروسية والخيول التي تعتبر جزءاً متأصلاً في الموروث والحضارة الإماراتية فضلاً عن كونها رياضة الآباء والأجداد.

وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي: "يسعدنا أن نشهد انطلاق منافسات قفز الحواجز في الفجيرة لأول مرة بالتزامن مع مساعي الإمارة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للرياضة ومنصة للتلاقي الحضاري والإنساني، خاصة وسط موجة الازدهار والتطور التي تشهدها الإمارة بشكل عام. ولعل المشاركة الواسعة التي تشهدها الفعالية ما هي إلا دليل على شعبية الفروسية والخيول كواحدة من الرياضات التراثية العريقة ومساهماً بارزاً في الحفاظ على القيم والعادات الأصيلة".

وأضاف الزيودي: "تلعب منافسات قفز الحواجز دوراً جوهرياً في إثراء رياضة الفروسية في المنطقة، كما تحظى باهتمام ومتابعة جميع المعنيين من رياضيين وملاك وهيئات ثقافية معنية. وتساهم هذه المنافسات في تعريف النشء الجديد بهذه الرياضة واطلاعه على سلالات الخيول المختلفة وأنواعها وكيفية اقتنائها وتربيتها؛ بالإضافة إلى خلق جيل من الفرسان ممن يقدّرون المعاني التي تنطوي عليها رياضة ركوب الخيل، وتعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب في الفجيرة وعلى امتداد الدولة والمنطقة".

يذكر أن منافسات قفز الحواجز من أكثر النشاطات في مجال الفروسية انتشاراً وتقام في دولة الإمارات تحت إشراف اتحاد الفروسية الذي ينظم ما يقارب 32 منافسة محلية ودولية خلال الموسم الممتد من أكتوبر إلى أبريل، وتتنافس فيه جميع الفئات العمرية من سن 12 سنة فما فوق، كما تخضع لتقييم لجنة من الحكام المتخصصين.

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