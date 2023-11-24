الإمارات للتعليم المدرسي تتدارك الخلل التقني في مادتي العلوم الصحية و الاحياء

رصدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي اليوم "الجمعة" 24نوفمبر 2023 عدد من الملاحظات الواردة

إليها من بعض المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة تتعلق بحدوث خلل تقني خلال تأدية الطلبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لمادتي الأحياء و العلوم الصحية.



و أكدت المؤسسة أنها باشرت فور

حدوث المشكلة بمعالجة الخلل التقني بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تعمل المؤسسة بالتنسيق مع الشركاء على تفادي حدوث أي تحديات تقنية خلال فترة الاختبارات.

وكان قد تسبب خلل تقني في عدم تمكن طلبة الصف الثاني عشر من تسليم اجابتهم الالكترونية عن امتحان مادتي

العلوم الصحية و الاحياء الذين تقدموا اليه اليوم في أولي جولاتهم الامتحانية من الفصل الدراسي الاول من العام الاكاديمي 2023-2024،

ما تسبب في إرباك

داخل لجان الامتحانات، وكان طلبة الصف الثاني عشر قد فوجئوا عقب إنجاز امتحاناتهم ، بوجود خلل تقني يمنعهم من تسليم الامتحان، ما دفع الادارات المدرسية إلى الزامهم بالبقاء داخل اللجان الامتحانية لمدة وصلت في عدد من اللجان إلى 39 دقيقة.

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