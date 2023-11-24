هدنة غزة.. نازحون يتجهون إلى منازلهم وإسرائيل تغرق طرق العودة بمنشورات تحذيرية

لا تشمل الهدنة الأولى بين إسرائيل و حماس أي شيء بخصوص عودة المدنيين المهجرين من الحرب إلى منازلهم، لكن أعداداً كبيرة من السكان بدأت تعود أدراجها إلى مناطقها التي نزحت منها رغم منشورات إسرائيلية كثيفة ألقيت على "طرق العودة".

ونشرت وكالات أنباء صوراً تظهر مدنيين وهم يسلكون أزقة بين أبنية سكنية ويقال إنها لمدنيين قرروا العودة رغم كل شيء حتى لو كانت مؤقتة.

في مدينة خان يونس جنوب القطاع التي تؤوي آلاف العائلات النازحة من الشمال، امتلأت الشوارع بالناس الذين خرجوا من منازلهم وملاجئهم، وقرر بعضهم سلك طريق العودة.

وأمر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بعدم محاولة العودة إلى منازلهم في شمال غزة الذي وصفه بأنه "منطقة حرب خطرة"، بينما أظهرت صور أخرى مدنيين كانوا عالقين في شمال غزة، وبعضهم جرحى، ويتجهون جنوباً حيث من المتوقع أن تتجدد دورة العنف وفق تصريحات مسؤولين إسرائيليين.



وفر مئات الآلاف من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم هرباً من حملة قصف إسرائيلية أدت إلى زيادة الأوضاع سوءاً في ظل نقص الغذاء ومياه الشرب والوقود وغيرها من الإمدادات الأساسية.

وذكر سكان أن الإسرائيليين أسقطوا عليهم منشورات تحذرهم من التوجه إلى الشمال وأطلقت النار في الهواء لمنع أفراد حاولوا العودة لمدينة غزة.

وذكرت تقارير أن فلسطينيين قتلا وأصيب ثالث برصاص جنود إسرائيليين فتحوا النار على مئات ممن حاولوا العودة لشمال القطاع.

في السياق، بدأ بعض الفلسطينيين العالقين في مصر بالعودة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بسبب الهدنة. كما عاد بعض الفلسطينيين ممكن كانوا في الخارج.

وأجرت وكالة رويترز مقابلة مع جمال يوسف عطية الذي يعيش في الجزائر عند معبر رفح وهو متجه لوطنه في قطاع غزة "الناس تغادر ونحن نعود رغم الحرب ورغم كل شيء نعود لأن هذا هو وطننا وهو أمر منطقي، للمرء وطن واحد".

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