مكتوم بن محمد: مترو دبي يجسّد رؤية محمد بن راشد لجعل الإمارة أجمل مدن الأرض



أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن مترو دبي هو أحد المشاريع التنموية العملاقة الذي جسّد منذ انطلاقته رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي أجمل مدن الأرض وأفضلها للعيش والحياة، ويرسم اليوم بمساره الجديد ملامح مستقبلها.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس" : "شهدت تدشين مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كم، و14 محطة لخدمة 9 مناطق يقدّر سكّانها بأكثر من مليون نسمة وفق خطة دبي الحضرية 2040 وسيتم إطلاقه في 2029/9/9. من المتوقع أن تصل المنافع الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 56.5 مليار درهم حتى 2040 بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. مترو دبي هو أحد المشاريع التنموية العملاقة والذي جسّد منذ انطلاقته رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لجعل دبي أجمل مدن الأرض وأفضلها للعيش والحياة، ويرسم اليوم بمساره الجديد ملامح مستقبلها."











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