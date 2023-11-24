سي إن إن: لا يوجد أميركيون ضمن المجموعة الأولى لتبادل الأسرى

سي إن إن: لا يوجد أميركيون ضمن المجموعة الأولى لتبادل الأسرى
التاريخ
11/24/2023 9:13:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله إنه لن يكون هناك أي أميركي ضمن المجموعة الأولى من تبادل الاسرى بين المقاومة والاحتلال، الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم الجمعة.
وتوقع المسؤول الأميركي أن يكون هناك 3 أسرى أميركيين ضمن الدفعات المقبلة.
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