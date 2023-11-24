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سي إن إن: لا يوجد أميركيون ضمن المجموعة الأولى لتبادل الأسرى

11/24/2023 9:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله إنه لن يكون هناك أي أميركي ضمن المجموعة الأولى من تبادل الاسرى بين المقاومة والاحتلال، الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم الجمعة.
وتوقع المسؤول الأميركي أن يكون هناك 3 أسرى أميركيين ضمن الدفعات المقبلة.
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