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جيش الاحتلال يفرق تجمعا لفلسطينيين أمام سجن عوفر - فيديو

11/24/2023 9:13:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع لفلسطينيين أمام سجن عوفر كانوا ينتظرون أسرى من المقرر الإفراج عنهم في صفقة تبادل مع حركة حماس.


وقالت قناة إن قوات الاحتلال عززت تواجدها العسكري في محيط سجن عوفر ومنعت المواطنين من الاقتراب من محيطه
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