جيش الاحتلال يفرق تجمعا لفلسطينيين أمام سجن عوفر - فيديو

جيش الاحتلال يفرق تجمعا لفلسطينيين أمام سجن عوفر - فيديو
التاريخ
11/24/2023 9:13:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع لفلسطينيين أمام سجن عوفر كانوا ينتظرون أسرى من المقرر الإفراج عنهم في صفقة تبادل مع حركة حماس.
وقالت قناة إن قوات الاحتلال عززت تواجدها العسكري في محيط سجن عوفر ومنعت المواطنين من الاقتراب من محيطه
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