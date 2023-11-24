وفد من الجامعة العربية يزور معبر رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت الجامعة العربية من خلال قطاعها الاجتماعي، مواصلة العمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء لاستمرار إيصال المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية إلى قطاع غزة .
جاء ذلك في تصريحات صحفية للأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، خلال زيارتها إلى معبر رفح على رأس وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية ووزارة التضامن الاجتماعي في مصر.
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