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وفد من الجامعة العربية يزور معبر رفح

11/24/2023 8:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت الجامعة العربية من خلال قطاعها الاجتماعي، مواصلة العمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء لاستمرار إيصال المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية إلى قطاع غزة .
جاء ذلك في تصريحات صحفية للأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، خلال زيارتها إلى معبر رفح على رأس وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية ووزارة التضامن الاجتماعي في مصر.
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