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وصول المساعدات الطبية إلى مستشفيات جنوب غزة - فيديو

11/24/2023 8:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تبين بدء دخول الادوية والمساعدات الطبية لمستشفيات جنوب قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات الهامة، تنفيذا لإتفاق الهدنة، التي بدأت اليوم وتستمر لـ 4 ايام، والتي تتضمن إدخال الادوية والوقود الى كافة مناطق القطاع.

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