وصول المساعدات الطبية إلى مستشفيات جنوب غزة - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تبين بدء دخول الادوية والمساعدات الطبية لمستشفيات جنوب قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات الهامة، تنفيذا لإتفاق الهدنة، التي بدأت اليوم وتستمر لـ 4 ايام، والتي تتضمن إدخال الادوية والوقود الى كافة مناطق القطاع.
للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا
MENAFN24112023000208011052ID1107481508
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.