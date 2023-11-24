-->

Friday, 24 November 2023 05:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هنية: العدو نزل عند شروط المقاومة وإرادة الشعب الفلسطيني

11/24/2023 8:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الشعب الفلسطيني سطر ملحمة صمود والمجاهدين أثخنوا الجراح في العدو.
وأضاف هنية في كلمة له، اليوم الجمعة، أن المقاومة استطاعت بكل فخر واعتزاز مواجهة الاحتلال وكسر إرادته وإفشال مخططاته، مبيناً أن الشهداء هم ضريبة الحرية والتحرير والاستقلال.
وقال هنية، إن العدو راهن على استعادة المحتجزين عبر فوهات البنادق والقتل والإبادة الجماعية، وأن العدو نزل عند شروط المقاومة وإرادة الشعب الفلسطيني ما أدى للتوصل لاتفاق الهدنة.
وأكد التزام حماس بتنفيذ اتفاق الهدنة وانجاحها طالما التزم العدو بذلك.

وأشاد بالرفض العربي والإسلامي للتدخل في مصير غزة بعد العدوان ورفض التهجير خاصة من الأردن ومصر وهو الموقف الذي كان واضحاً وحاسماً.

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا

MENAFN24112023000208011052ID1107481507

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث