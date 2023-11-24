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إرسال 3 طائرات أردنية جديدة تحمل 77 طناً من المساعدات الطبية لغزة - فيديو

11/24/2023 8:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إنه تم اليوم ارسال طائرتي مساعدات طبية الى الأهل في غزة، فيما ستغادر الطائرة الثالثة يوم غد السبت، بالتعاون وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والقوات المسلحة الأردنية / سلاح الجو، والأجهزة الأمنية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي:" تحمل الطائرتان اللتان غادرتا المملكة اليوم والثالثة التي ستُرسل غداً السبت 77 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ سيتم تسليم المساعدات إلى الهلال الأحمر المصري في مطار العريش لإدخالها إلى غزة وتوزيعها على المستشفيات من خلال الجهات المعنية، وذلك دعماً للقطاع الصحي في قطاع غزة.


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