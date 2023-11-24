إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في تقوع

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر- فرع بيت لحم، لمراسلنا، بإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، أحدهم في ظهره وآخر في الحوض والثالث بالقدم، نقلوا إثرها إلى المستشفى، وقد وصفت حالتهم بالمستقرة.
وأشار مراسلنا إلى أن مواجهات اندلعت في محيط بلدية تقوع عند المدخل الغربي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى لإصابة المواطنين الثلاثة.
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من البلدة، هم: عز الدين ياسر العمور، وعاطف منير العمور، وعيسى جميل العمور.
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