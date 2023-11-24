إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في تقوع

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر- فرع بيت لحم، لمراسلنا، بإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، أحدهم في ظهره وآخر في الحوض والثالث بالقدم، نقلوا إثرها إلى المستشفى، وقد وصفت حالتهم بالمستقرة.

وأشار مراسلنا إلى أن مواجهات اندلعت في محيط بلدية تقوع عند المدخل الغربي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى لإصابة المواطنين الثلاثة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من البلدة، هم: عز الدين ياسر العمور، وعاطف منير العمور، وعيسى جميل العمور.