نجا من الموت.. بالوتيلي يرفض إجراء اختبار كحول بعد تعرضه لحادث

(MENAFN
- Al-Bayan)
نجا الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب أضنة ديمرسبور التركي، من الموت، بعد تعرضه لحادث سير حيث اصطدمت سيارته في حائط بمدينة بريشيا شمال إيطاليا، مساء أمس الخميس.
وبحسب عدة وسائل إعلام إيطالية، بإن ماريو بالوتيلي رفض إجراء اختبار كحول بعد تعرضه لهذا الحادث.
ووفقاً لنادي ديمرسبور التركي، فإن بالوتيلي الذي لا يمكنه اللعب حالياً بسبب إصابته، يتعافى في منزله بعد الحادث.
ونشأ بالوتيلي بالقرب من مدينة بريشيا، وخلال مسيرته لعب لعدة أندية أوروبية كبرى مثل ميلان، إنتر، مانشستر سيتي، مارسيليا وليفربول.
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