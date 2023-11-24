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نجا من الموت.. بالوتيلي يرفض إجراء اختبار كحول بعد تعرضه لحادث

11/24/2023 8:00:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجا الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب أضنة ديمرسبور التركي، من الموت، بعد تعرضه لحادث سير حيث اصطدمت سيارته في حائط بمدينة بريشيا شمال إيطاليا، مساء أمس الخميس.

وبحسب عدة وسائل إعلام إيطالية، بإن ماريو بالوتيلي رفض إجراء اختبار كحول بعد تعرضه لهذا الحادث.

ووفقاً لنادي ديمرسبور التركي، فإن بالوتيلي الذي لا يمكنه اللعب حالياً بسبب إصابته، يتعافى في منزله بعد الحادث.

ونشأ بالوتيلي بالقرب من مدينة بريشيا، وخلال مسيرته لعب لعدة أندية أوروبية كبرى مثل ميلان، إنتر، مانشستر سيتي، مارسيليا وليفربول.

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