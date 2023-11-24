«شكراً إرث رافا نادال».. كتاب جديد للاحتفاء بمسيرة أسطورة التنس

أصدر الكاتب الصحفي الأرجنتيني سيباستيان فيست، كتابًا بعنوان "شكراً، إرث رافا نادال"، الذي يسلط من خلاله الضوء على التطور الرياضي والشخصي ورحلة نجم التنس الإسباني.

ويعتمد سيباستيان فيست في الكتاب على عشرات المحادثات التي أجريت على مدار البطولات التي خاضها نادال، وبالإضافة إلى المحادثات بينه وبين ونادال التي تبرز شخصية اللاعب داخل وخارج الملعب، بجانب شهادات من زملائه ومنافسيه وأصدقائه.

ويعد هذا الإصدار امتدادا وتحديثا للنسخة التي سبق ونشرها فيست عام 2015 بعنوان "بدون شبكة".

ومنذ ذلك الحين، حقق نادال، المزيد من النجاح وعانى من الإصابات، كما شهدت تلك الفترة ظهور اللاعب كارلوس ألكاراز واعتزال السويسري روغر فيدرر، وهيمنة الصربي نوفاك ديوكوفيتش على قمة اللعبة، من بين أمور أخرى.

ويتزامن إطلاق الكتاب مع المرحلة الأخيرة من تعافي رافائيل نادال من الإصابة، التي أبعدته عن الملاعب طوال عام 2023.

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