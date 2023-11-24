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استنفار فرنسي غير مسبوق لتأمين أولمبياد باريس 2024

11/24/2023 8:00:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


يخطط الجيش الفرنسي للمساهمة بـ15 ألف جندي في العملية الأمنية الضخمة لتأمين دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام 2024، وفق ما كشف جنرال بالجيش مشارك في الاستعدادات.

وصرح كريستوف أباد، الحاكم العسكري لباريس والذي يعمل مستشارا عسكريا لقائد شرطة العاصمة الفرنسية، الخميس، بأن الجزء الأكبر من القوة العسكرية، أي ما يقرب من 10 آلاف جندي، سيتم نشره في منطقة باريس.

أما في السماء، فيخطط الجيش لنشر طائرات استطلاع مسيرة من طراز "ريبر"، وطائرات "أواكس" لمراقبة المجال الجوي، حسب أسوشييتد برس.

كما يخطط لنشر طائرات مقاتلة، وطائرات للتزود بالوقود جوا، وطائرات مروحية يمكنها حمل القناصة، ومعدات لتعطيل الطائرات المسيرة.

يشار إلى أن العملية الأمنية خلال دورة الألعاب الأولمبية المقررة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، تعتبر غير مسبوقة من حيث الحجم بالنسبة لفرنسا.

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