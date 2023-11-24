3 طائرات أردنية جديدة مُحمّلة ب 77 طناً من المساعدات الطبية إلى غ

MENAFN - Khaberni) خبرني– أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن تجهيز 3 طائرات محملة بالمساعدات الجديدة إلى الأهل في قطاع غزة، توجهت منها اثنتان اليوم الجمعة من عمّان إلى مطار العريش، فيما ستغادر الطائرة الثالثة يوم غد السبت.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن إرسال هذه المساعدات يأتي بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية.

وأضاف في تصريح صحفي "تحمل الطائرتان اللتان غادرتا المملكة اليوم والثالثة التي ستُرسل غداً السبت ٧٧ طن من الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ سيتم تسليم المساعدات إلى الهلال الأحمر المصري في مطار العريش لإدخالها إلى غزة وتوزيعها على المستشفيات من خلال الجهات المعنية، وذلك دعماً للقطاع الصحي في قطاع غزة".

وبيّن الشبلي أن التنسيق جار لإرسال المزيد من المساعدات بما يخفف من الضغط الموجود على القطاع الصحي وإمداد المستشفيات بالمواد الطبية والأدوية الضرورية للتعامل مع الحالات الصحية والتخفيف من آلام المصابين والجرحى.

وأشار أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى أن الهيئة تُكثّف إرسال المساعدات الطبية والغذائية نظراً لحجم الاحتياجات التي تطلبها الجهات العاملة داخل قطاع غزة.

وأفاد الشبلي بأن مجموع الطائرات المرسلة إلى أهلنا في غزة – مع هذه الطائرات الثلاثة-بلغ عشر طائرات حُمّلت بالمواد الغذائية والطبية والأدوية منذ بداية الأحداث في القطاع.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على إرسال المساعدات بالتنسيق مع الجهات الرسمية داخل قطاع غزة لتأمين الاحتياجات الرئيسية والضرورية.

وتستمر الهيئة في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي، بنك الاتحاد – فرع الوحدات -

JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06

، بالاضافة الى CliQ على الاسم المستعار JHCOGAZA

والمحافظ الالكترونية واي فواتيركم والصرافين والموقع الالكتروني الخاص بها

. وأما التبرعات العينية فتم التعاون مع وزارة الداخلية لاستقبالها في مراكز المحافظات ومن خلال التنسيق مع الحكام الإداريين.