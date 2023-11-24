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الدوري السعودي.. ساديو ماني خارج حسابات النصر في مواجهة الأخدود

11/24/2023 7:26:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقر لويس كاسترو مدرب النصر السعودي، على ملامح تشكيل فريقه خلال مواجهة الأخدود، اليوم الجمعة، بالجولة 14 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وينوي كاسترو، الدفع بسيكو فوفانا، وعبد الرحمن غريب، في ظل غياب الرباعي ساديو ماني وإيميريك لابورت، والظهير نواف بوشل، وعبد الله الخيبري، عن لقاء الأخدود.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل النصر في مواجهة الأخدود، كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس - محمد آل فتيل - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

خط الوسط: فوفانا - أوتافيو - سامي النجعي - عبد الرحمن غريب - تاليسكا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

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