عبد الله السعيد: أحلم بحصد دوري أبطال إفريقيا مع بيراميدز

أكد عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز المصري، إنه يحلم بحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، مع فريقه، ليضيف النجمة الثالثة إلى رصيده الشخصي الخاص، بعدما توج بالبطولة مرتين من قبل مع فريقه السابق الأهلي المصري عامي 2012 و2013.

ويلعب بيراميدز بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، ويفتتح مشوار المجموعات اليوم الجمعة بلقاء مازيمبي الكونغولي في القاهرة.

وقال عبد الله السعيد في المؤتمر الخاص بمواجهة بيراميدز ومازيمبي: "سبق وفزت بلقب دوري الأبطال، البطولة الأقوى في إفريقيا، وأسعى لحصد اللقب مع بيراميدز الذي يملك لاعبين أصحاب خبرات".

وتابع: "كل من ينتمي لمنظومة بيراميدز، هدفه واحد وهو الفوز بالبطولات، وللأسف الشديد بدأنا الموسم الحالي بعدد كبير من الإصابات والغيابات التي أثرت كثيراً على مسيرة الفريق".

وشدد عبد الله السعيد على صعوبة مجموعة بيراميدز التي تضم مازيمبي وصن داونز ونواذيبو الموريتاني، مشيراً إلى أن فريقه يستهدف التتويج.

وأتم السعيد، قائلاً: "يجب أن تكون البداية أمام مازيمبي مثالية، ولا بد من الفوز وحصد أول 3 نقاط في المجموعة واللعب على الصدارة مبكراً".

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