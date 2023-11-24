مارسيليا يتعاقد مع المغربي المهدي بنعطية لتولي منصب مرموق

(MENAFN
- Al-Bayan)
أتم المغربي المهدي بنعطية، اتفاقه مع نادي مارسيليا، لتولي منصب مرموق في النادي الفرنسي، وهو منصب المدير الرياضي، بحسب ما كشفه الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص في أخبار الأندية الأوروبية.
ونشر عدد من مراسلي وسائل الإعلام الفرنسية، صورة لمهدي بنعطية توثق وصوله مقر نادي مارسيليا، خلال الساعات الماضية، لتوقيع العقود.
ويضم مارسيليا في قائمته للموسم الحالي، الثلاثي المغربي عز الدين أوناحي، وأمين حارث، والشاب بلال نادر.
وكان بنعطية (36 عامًا) خاض مسيرة احترافية طويلة في أوروبا، أبرزها مع أندية يوفنتوس وروما في إيطاليا، وبايرن ميونخ في ألمانيا، كما تدرج بين ناشئي مارسيليا، وارتدى قميص الفريق لمدة عامين.
وعلى المستوى الدولي، بدأ مهدي بنعطية مشواره مع منتخب المغرب في نوفمبر 2008، وخاض 58 مباراة دولية مع أسود الأطلس، سجل خلالها هدفين.
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