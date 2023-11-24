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مارسيليا يتعاقد مع المغربي المهدي بنعطية لتولي منصب مرموق

11/24/2023 7:26:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أتم المغربي المهدي بنعطية، اتفاقه مع نادي مارسيليا، لتولي منصب مرموق في النادي الفرنسي، وهو منصب المدير الرياضي، بحسب ما كشفه الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص في أخبار الأندية الأوروبية.

ونشر عدد من مراسلي وسائل الإعلام الفرنسية، صورة لمهدي بنعطية توثق وصوله مقر نادي مارسيليا، خلال الساعات الماضية، لتوقيع العقود.

ويضم مارسيليا في قائمته للموسم الحالي، الثلاثي المغربي عز الدين أوناحي، وأمين حارث، والشاب بلال نادر.

وكان بنعطية (36 عامًا) خاض مسيرة احترافية طويلة في أوروبا، أبرزها مع أندية يوفنتوس وروما في إيطاليا، وبايرن ميونخ في ألمانيا، كما تدرج بين ناشئي مارسيليا، وارتدى قميص الفريق لمدة عامين.

وعلى المستوى الدولي، بدأ مهدي بنعطية مشواره مع منتخب المغرب في نوفمبر 2008، وخاض 58 مباراة دولية مع أسود الأطلس، سجل خلالها هدفين.

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