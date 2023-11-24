-->

Friday, 24 November 2023 04:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد دخوله في جدال مع ميسي في قمة الأرجنتين والبرازيل.. رودريجو يوضح كيف تعرض لإهانات عنصرية

11/24/2023 7:26:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال المهاجم البرازيلي الدولي رودريجو إنه تلقى رسائل تتضمن إهانات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد دخوله في جدال مع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين قبل مباراة الفريقين في تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم الثلاثاء الماضي.

وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو بفوز الأرجنتين 1-صفر ما يعني الهزيمة الثالثة على التوالي للبرازيل بطلة العالم خمس مرات.

وشهدت المباراة اشتباكات بين الشرطة والجمهور الزائر ما تسبب في تأخيرها نصف ساعة.

وشوهد ميسي الذي وصف الشرطة المحلية بالوحشية بينما كان يتبادل الحديث مع قائد البرازيل ماركينيوس ويتجادل في حوار ساخن مع رودريجو الذي قال إنه تلقى رسائل مسيئة تتضمن صورا للقردة والموز.

وكتب رودريجو في حسابه عبر إنستجرام "العنصريون دائما حاضرون. حساباتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي امتلأت بالإهانات ."

وأضاف رودريجو "سيطلق العنصريون العنان لتصرفاتهم الاجرامية إن لم نفعل ما يريدونه وإن لم نتصرف بالطريقة التي يرونها صحيحة وإذا ارتدينا شيئا لا يعجبهم وإن لم نخفض رؤوسنا عندما يهاجموننا وإذا دخلنا مناطق يعتقدون أنها حكرا عليهم.

"لكن لسوء حظهم فإننا لن نتوقف."

وعبر المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي غاب عن مواجهة الأرجنتين للإصابة عن دعمه لزميله رودريجو عندما كتب عبر منصتي إنستجرام واكس (تويتر سابقا) "لن نتوقف."

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN24112023000110011019ID1107481413

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث