بعد دخوله في جدال مع ميسي في قمة الأرجنتين والبرازيل.. رودريجو يوضح كيف تعرض لإهانات عنصرية

قال المهاجم البرازيلي الدولي رودريجو إنه تلقى رسائل تتضمن إهانات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد دخوله في جدال مع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين قبل مباراة الفريقين في تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم الثلاثاء الماضي.

وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو بفوز الأرجنتين 1-صفر ما يعني الهزيمة الثالثة على التوالي للبرازيل بطلة العالم خمس مرات.

وشهدت المباراة اشتباكات بين الشرطة والجمهور الزائر ما تسبب في تأخيرها نصف ساعة.

وشوهد ميسي الذي وصف الشرطة المحلية بالوحشية بينما كان يتبادل الحديث مع قائد البرازيل ماركينيوس ويتجادل في حوار ساخن مع رودريجو الذي قال إنه تلقى رسائل مسيئة تتضمن صورا للقردة والموز.

وكتب رودريجو في حسابه عبر إنستجرام "العنصريون دائما حاضرون. حساباتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي امتلأت بالإهانات ."

وأضاف رودريجو "سيطلق العنصريون العنان لتصرفاتهم الاجرامية إن لم نفعل ما يريدونه وإن لم نتصرف بالطريقة التي يرونها صحيحة وإذا ارتدينا شيئا لا يعجبهم وإن لم نخفض رؤوسنا عندما يهاجموننا وإذا دخلنا مناطق يعتقدون أنها حكرا عليهم.

"لكن لسوء حظهم فإننا لن نتوقف."

وعبر المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي غاب عن مواجهة الأرجنتين للإصابة عن دعمه لزميله رودريجو عندما كتب عبر منصتي إنستجرام واكس (تويتر سابقا) "لن نتوقف."

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