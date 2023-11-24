بعد فينيسيوس.. ضربة جديدة لريال مدريد في خط الهجوم

تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ضربة جديدة قبل مواجهة قادش، الأحد المقبل، بالجولة 14 لمنافسات بطولة الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن البرازيلي رودريغو غوس تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضد الأرجنتين، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأكدت الصحيفة أن رودريغو عاد إلى مدريد في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، ولم يتدرب مع الريال بسبب انتفاخ في الركبة نتيجة لكدمة تعرض لها.

وتابعت: "ريال مدريد يثق أنها ليست إصابة خطيرة، وأنه سيتم التعامل معها عبر العلاج الطبيعي، لكن مشاركته ضد قادش لازالت محل شك".

وحال تأكد غياب رودريغو، سيكون أنشيلوتي في أزمة كبيرة، خاصة وأنه يفتقد لفينيسيوس جونيور الذي سيغيب لفترة بداعي الإصابة، ولن يتبقى أمام أنشيلوتي سوى الثنائي خوسيلو وإبراهيم دياز لتعويض غيابات الخط الهجومي للميرنغي.

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