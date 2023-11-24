الإمارات تواصل جهود الارتقاء بالصحة النفسية.. و6271 عدد الكوادر العاملة في المجال

تواصل دولة الإمارات جهودها في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية والصحة النفسية التي باتت جزءا لا يتجزأ من الصحة العامة وعاملا رئيسيا في رفاه المجتمع واستقراره وقدرة أبنائه على العطاء والإبداع والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وكشفت بيانات صادرة حديثا عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن إجمالي عدد القوى العاملة في مجال الصحة النفسية بالدولة وصل حسب تقديرات (مبدئية) إلى 6271 شخصا خلال عام 2022، وبلغ عدد مرافق الصحة النفسية في ذات العام 167 مرفقا.

وشهد العام الجاري صدور قرار من مجلس الوزراء، كلف بموجبه وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بالبدء في تنفيذ توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع " سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة " .

وبحسب قرار مجلس الوزراء، تم تكليف وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية، بإدراج الأدوية الأساسية اللازمة للعلاج النفسي في نظام التأمين الصحي، وإعداد السياسات والإستراتيجيات المعنية بتعزيز الصحة النفسية بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك عبر وضع برامج توعوية حول مخاطر استخدام المواد المخدرة وآثارها السلبية على المجتمع، وتعديل الرواتب والامتيازات الوظيفية وفرض التقدم الوظيفي للمهنيين والعاملين في مجال الصحة النفسية لجذب القوى العاملة المتخصصة وتحفيزها، فضلاً عن تطوير برامج تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال الطب النفسي مع التركيز على الكفاءات المتخصصة في مجال الطب النفسي للأطفال والمدمنين وأصحاب الهمم.

وتضمن القرار إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة على مستوى الدولة تبين معدلات انتشار الاضطرابات النفسية وتصنيفها، وتفعيل دور المعهد الوطني للتخصصات الصحية والمنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2014 بممارسة اختصاصاته لرفع المستوى العلمي والمعنوي للأطباء وكوادر المهن الصحية.

ودعا القرار إلى ضرورة التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي للتوسع في طرح البرامج الأكاديمية التخصصية المتعلقة بالصحة النفسية، إضافة إلى إدراج تخصص الطب النفسي في مناهج كليات الطب لتأهيل الطلاب لمعرفة الأساسيات المتعلقة بالأمراض النفسية.

وأكد القرار على التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لتطوير برامج التأهيل النفسي والاجتماعي عبر إنشاء مراكز الرعاية النهارية لتقديم البرامج التأهيلية النفسية والاجتماعية والمهنية للحالات النفسية، فضلاً عن توفير خدمة دور الرعاية المؤقتة للمرضى من الحالات النفسية المزمنة بهدف التخفيف على أسر المرضى التي تعاني التوتر والإجهاد بسبب رعاية المريض لفترات طويلة.

وفي أكتوبر الماضي، عقدت اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في الدولة اجتماعا استضافته وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مقرها بدبي، جرى خلاله استعراض الجهود الوطنية والمبادرات التي تنفذها الوزارة والجهات المعنية لتطوير وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة وضمان توفير خدمات ذات جودة عالية ومستدامة.

وناقشت اللجنة عددا من المحاور أبرزها إنشاء قاعدة البيانات المركزية وخطة الاتصال وتعزيز الوعي المنبثقة عن السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية بالإضافة إلى توضيح أهم المحاور والفئات التي تستهدفها الخطة.

وفي ذات السياق أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فعاليات شهر الصحة النفسية، التي استمرت طيلة أكتوبر الماضي، بهدف تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية في حياة الأفراد، ودورها في تعزيز النمو المستدام في المجتمعات.

وحققت الإمارات خلال السنوات الماضية قفزات نوعية في مجال توفير خدمات الصحة النفسية وسهولة الوصول إليها من قبل كافة شرائح المجتمع عبر مجموعة من الإجراءات والسياسات والمبادرات النوعية فضلا عن إطلاقها للسياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية والحلول الرقمية في هذا المجال.

وشكلت السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية التي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2017 منطلقا لإعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز الصحة النفسية وتطوير خدماتها ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية وذلك وفق نظام فعال يعمل بالشراكة مع الجهات المعنية بتوفير الخدمات النفسية.

وفي عام 2019، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق عدد من الحلول الرقمية في مجال الصحة العقلية والنفسية، بهدف تحقيق نقلة نوعية على صعيد الممارسات السريرية، وذلك في إطار دعم وتمكين المرضى النفسيين من خلال البرامج العلاجية والتوعوية المتخصصة، بالإضافة إلى تدريب الأطباء الشباب على تجربة الواقع الافتراضي للتخصصات الطبية.

وتتضمن الحلول الرقمية العلاج بمساعدة تقنية الواقع الافتراضي لفهم مرض انفصام الشخصية، والتعرف بشكل أعمق على ما يُعانيه المصابون بهذا المرض، وذلك بالاعتماد على تقنية“Gear by Oculus"، بالإضافة إلى تقنيات أخرى من الواقع الافتراضي لعلاج عدد من الأمراض النفسية.

بدورها أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية باقة من المبادرات المتخصصة بمجال الصحة النفسية كمبادرة "نصلكم" وتشمل تفعيل عيادات الإرشاد الصحي في مراكز الرعاية الصحية الأولية وكذلك "العيادة الإلكترونية للصحة النفسية المجتمعية" ومبادرة "تحدث لنسمعك" لتقديم الاستشارات النفسية لأفراد المجتمع والوحدة الإلكترونية للكشف المبكر عن التوحد وبرنامج الكشف المبكر عن الخرف باستخدام الذكاء الاصطناعي ومبادرة الدعم النفسي لمقدمي الرعاية الصحية.

من جهتها أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، "دليل الوالدين للصحة النفسية" لتعزيز وعي الوالدين على الفهم الصحيح والتعامل مع مفاهيم الصحة النفسية وتمكينهم من العيش في بيئة أسرية صحية.

وتنال العناية بالصحة النفسية للموظفين اهتماما متصاعدا في دولة الإمارات التي شهدت مؤخرا تطبيق العديد من المبادرات في هذا الإطار بهدف تعزيز إيجابية بيئة العمل والارتقاء بقدرات وإنتاجية العاملين فيها.

وأطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في عام 2020 برنامج المساندة النفسية والمعنوية لموظفي الحكومة الاتحادية "حياة"، وذلك بهدف تعزيز الصحة النفسية للموظفين، ومساعدتهم بمساندة المختصين والمستشارين في الشركات الرائدة على مستوى الدولة.

وعلى المستوى المحلي، تعددت الأمثلة والنماذج التي تظهر مدى الاهتمام بصحة الموظفين في مختلف مجالات العمل، ومن بينها توفير دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بالتعاون مع دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، عبر خط "استجابة" خدمة الدعم النفسي للأفراد كافة ومن بينهم الموظفون الذين يعانون الضغوطات النفسية المختلفة.

وفي دبي تقدم الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي خدمات الاستشارات والدعم في مجال الصحة والدعم المعنوي والنفسي لمنتسبيها بهدف التقليل من التأثيرات التي يتعرضون لها خلال أداء دورهم المهني في حفظ الأرواح والممتلكات.

بدورها أطلقت دائرة الموارد البشرية في عجمان برنامج تعزيز الصحة النفسية لموظفي حكومة عجمان“30 دقيقة” بهدف تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية الصحة المعنوية والنفسية للموظفين وللتغلب على الضغوط والتحديات بمساندة المختصين والمستشارين في مجال الصحة النفسية.

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