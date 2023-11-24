نسير في إيقاع خطير.. كوندي يكشف سبب إصابات اللاعبين في مختلف الفرق

تحدث الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة، عن أسباب الإصابات المتعددة التي ضربت اللاعبين بشكل كبير في مختلف ملاعب كرة القدم مؤخراً.

وقال كوندي في تصريحات لقناة "كانال بلس": "هناك الكثير من المباريات، ووتيرة اللعب أصبحت أكثر شدة، ما يؤدي لحدوث الكثير من الإصابات".

وأضاف: "كلاعبين نسير في إيقاع خطير، وسيكون هناك المزيد من الإصابات".

وظهرت العديد من الإصابات خلال الفترة الماضية، بين جميع لاعبي كبار أندية أوروبا، أثناء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي، وجاءت هذه الإصابات بسبب ضغط المشاركات المحلية والقارية سواء على مستوى الأندية أو الفريق الوطني، مما أدى إلى استهلاكهم بدنياً بشكل كبير.

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