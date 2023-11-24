نسير في إيقاع خطير.. كوندي يكشف سبب إصابات اللاعبين في مختلف الفرق

(MENAFN
- Al-Bayan)
تحدث الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة، عن أسباب الإصابات المتعددة التي ضربت اللاعبين بشكل كبير في مختلف ملاعب كرة القدم مؤخراً.
وقال كوندي في تصريحات لقناة "كانال بلس": "هناك الكثير من المباريات، ووتيرة اللعب أصبحت أكثر شدة، ما يؤدي لحدوث الكثير من الإصابات".
وأضاف: "كلاعبين نسير في إيقاع خطير، وسيكون هناك المزيد من الإصابات".
وظهرت العديد من الإصابات خلال الفترة الماضية، بين جميع لاعبي كبار أندية أوروبا، أثناء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي، وجاءت هذه الإصابات بسبب ضغط المشاركات المحلية والقارية سواء على مستوى الأندية أو الفريق الوطني، مما أدى إلى استهلاكهم بدنياً بشكل كبير.
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