روسيا تعلن إسقاط 16 طائرة مسيرة فوق القرم وفولغوغراد



ذكرت وزارة الدفاع في موسكو اليوم "الجمعة" أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أخرى فوق وفولغوغراد جنوبي روسيا إلى الشرق من أوكرانيا.

وأفادت روسيا في وقت سابق باعتراض طائرات مسيرة بنجاح، لكن تقارير الأضرار تظهر لاحقا.



ونشب حريق في وحدة محولات جنوب شرقي موسكو، فيما لم تتضح أسباب الحريق في البداية. وأظهر مقطع مصور عبر الإنترنت سحابة دخانية داكنة.

وشهدت الليلة الماضية حريقا قرب منشأة كهربائية أخرى، فيما تتكهن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحريق ربما يكون ناجما عن هجوم بطائرة مسيرة.







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