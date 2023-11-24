قرقاش: رؤيتنا الإيجابية مستمرة وطموحنا لا تحده حدود

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات ماضية في مسيرتها الملهمة للمنطقة ورؤيتها الإيجابية البديلة للفوضى والحروب والأيديولوجيا.

ويأتي تصريح معاليه بمناسبة احتفاء مجلة الإيكونوميست العريقة بالنجاح العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «تحتفي مجلة الإيكونوميست العريقة بالنجاح العالمي للإمارات، مسيرة ملهمة للمنطقة ورؤية إيجابية بديلة للفوضى والحروب والأيديولوجيا.. مثابرون في تعزيز اقتصادنا والاستثمار في التكنولوجيا وترسيخ قيم مجتمع متماسك متسامح.. رؤيتنا الايجابية مستمرة وطموحنا لا تحده حدود.».

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