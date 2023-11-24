قرقاش: رؤيتنا الإيجابية مستمرة وطموحنا لا تحده حدود

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات ماضية في مسيرتها الملهمة للمنطقة ورؤيتها الإيجابية البديلة للفوضى والحروب والأيديولوجيا.
ويأتي تصريح معاليه بمناسبة احتفاء مجلة الإيكونوميست العريقة بالنجاح العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «تحتفي مجلة الإيكونوميست العريقة بالنجاح العالمي للإمارات، مسيرة ملهمة للمنطقة ورؤية إيجابية بديلة للفوضى والحروب والأيديولوجيا.. مثابرون في تعزيز اقتصادنا والاستثمار في التكنولوجيا وترسيخ قيم مجتمع متماسك متسامح.. رؤيتنا الايجابية مستمرة وطموحنا لا تحده حدود.».
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