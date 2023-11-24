-->

Friday, 24 November 2023 04:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قرقاش: رؤيتنا الإيجابية مستمرة وطموحنا لا تحده حدود

11/24/2023 7:26:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات ماضية في مسيرتها الملهمة للمنطقة ورؤيتها الإيجابية البديلة للفوضى والحروب والأيديولوجيا.

ويأتي تصريح معاليه بمناسبة احتفاء مجلة الإيكونوميست العريقة بالنجاح العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «تحتفي مجلة الإيكونوميست العريقة بالنجاح العالمي للإمارات، مسيرة ملهمة للمنطقة ورؤية إيجابية بديلة للفوضى والحروب والأيديولوجيا.. مثابرون في تعزيز اقتصادنا والاستثمار في التكنولوجيا وترسيخ قيم مجتمع متماسك متسامح.. رؤيتنا الايجابية مستمرة وطموحنا لا تحده حدود.».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN24112023000110011019ID1107481408

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث