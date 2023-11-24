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بايرن ميونخ يراقب من بعيد.. مانشستر يونايتد يضع شروطه بشأن رحيل فاران

11/24/2023 7:26:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصبح مستقبل الفرنسي رافائيل فاران غامضاً مع فريقه مانشستر يونايتد، في ظل عدم مشاركته مع الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة بشكل منتظم.

وارتبط اسم رافائيل فاران في الفترة الأخيرة، بالانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ، الذي يحاول تدعيم خط دفاعه منذ الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال فلوريان بليتينبيرغ، الصحفي بشبكة "سكاي ألمانيا"، أن مانشستر يونايتد منفتح على رحيل فاران خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيراً إلى أن مسؤولي الشياطين الحمر والمدرب الهولندي إيريك تين هاغ، يدركون أن فاران لا يشعر بالراحة، في ظل وضعه الحالي مع المان يونايتد، لذلك قد يحصل على الضوء الأخضر للانتقال لناد آخر يناير المقبل.

وأكد بليتينبيرغ أن اليونايتد يسعى لجني بين 20 و30 مليون يورو، نظير بيع فاران، مشيراً إلى إنه حال عدم وصول عرض بهذه القيمة، فإن اليونايتد لا ينوي التخلي عن المدافع الفرنسي.

وشدد بليتينبيرغ أن مانشستر يونايتد يرفض فكرة إعارة فاران، ولا يعد هذا الخيار مطروحاً بالنسبة للنادي للإنجليزي.

ومازال بايرن ميونخ يراقب وضع فاران، لكنه لم يقدم على أي خطوة حتى الآن للتعاقد معه من صفوف اليونايتد.

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