والد رودريغو يشن هجوماً لاذعاً على ميسي



شن والد رودريغو جويس مهاجم منتخب البرازيل وريال مدريد هجوما على ليونيل ميسي، عقب الأزمة بين نجله والأرجنتيني، خلال مواجهة المنتخبين بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وانفعل رودريغو على ميسي بعد عودة لاعبي الأرجنتين من غرفة تبديل الملابس، في المباراة التي انتهت بفوز منتخب "التانغو" 1-0، وقال له "أنتم جبناء".

ونشر إريك جويس والد رودريغو على حسابه الشخصي على "إنستغرام" وفقا لروسيا اليوم صور لميسي وهو يشتبك مع نجله رودريغو، وأيضا وهو يشتبك مع ماتياس أوليفيرا مدافع أوروغواي وعلق: "القديس الصغير الذي لا يسبب مشاكل لأحد. هل هناك أي شخص متفاجئ؟".

يذكر أن رودريغو تعرض لإساءات عنصرية في الأيام الأخيرة على حساباته في جميع وسائل التواصل الاجتماعي بعد اشتباكه مع ميسي، مما دفعه لإصدار بيان للرد وتضامن معه زميله فينيسيوس جونيور.

وأدان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم "التصرفات العنصرية"، وأشار إلى أنه سيواصل العمل دون كلل لإزالة "هذه الآفة" من كرة القدم.

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