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سفارة دولة الإمارات في لاهاي تدين تصريحات البرلماني الهولندي غيرت فيلدرز

11/24/2023 7:26:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكدت سفارة دولة الإمارات في لاهاي أن التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها البرلماني الهولندي غيرت فيلدرز التي يحرض فيها على تهجير الشعب الفلسطيني باتجاه الأردن تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية، وهي أمر مرفوض ومدان.

وقالت في بيان :إن دولة الإمارات تتضامن مع الأردن الشقيق بشكل مطلق وتؤكد على أهمية احترام سيادته، كما ترفض أي إنكار لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في دولته المستقلة.


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