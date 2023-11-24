سفارة دولة الإمارات في لاهاي تدين تصريحات البرلماني الهولندي غيرت فيلدرز

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت سفارة دولة الإمارات في لاهاي أن التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها البرلماني الهولندي غيرت فيلدرز التي يحرض فيها على تهجير الشعب الفلسطيني باتجاه الأردن تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية، وهي أمر مرفوض ومدان.
وقالت في بيان :إن دولة الإمارات تتضامن مع الأردن الشقيق بشكل مطلق وتؤكد على أهمية احترام سيادته، كما ترفض أي إنكار لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في دولته المستقلة.
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