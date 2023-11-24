بسبب قيود الاحتلال.. 5 آلاف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-أدى خمسة آلاف مواطن صلاه الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط البلدة القديمة من القدس وبوابات المسجد.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان، إن قوات الاحتلال منعت المصلين ممن هم دون الـ70عاما من دخول المسجد الأقصى، ما تسبب بانخفاض كبير في أعداد المصلين الذين تمكنوا من الوصول، خاصة أن الاحتلال اعتدى على عدد من القادمين على أبواب المسجد.
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