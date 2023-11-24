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بسبب قيود الاحتلال.. 5 آلاف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

11/24/2023 7:15:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-أدى خمسة آلاف مواطن صلاه الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط البلدة القديمة من القدس وبوابات المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان، إن قوات الاحتلال منعت المصلين ممن هم دون الـ70عاما من دخول المسجد الأقصى، ما تسبب بانخفاض كبير في أعداد المصلين الذين تمكنوا من الوصول، خاصة أن الاحتلال اعتدى على عدد من القادمين على أبواب المسجد.

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