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آلاف الأردنيين يشاركون بوقفات ومسيرات دعما لفلسطين للجمعة السابعة على التوالي

11/24/2023 7:15:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان/PNN-شارك عشرات آلاف الأردنيين في محافظات المملكة كافة، للجمعة السابعة على التوالي، في وقفات ومسيرات دعما لفلسطين، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي.

وفي هذا الإطار، انطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمان، ندد المشاركون فيها بالجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية، واستهدافها للمدنيين العزل.

ودعا المشاركون إلى تحرك دولي وعربي فاعل ضد العدوان الإسرائيلي، مستنكرين حالة الصمت الدولي تجاه هذا العدوان وسياسة الكيل بمكيالين.

وأشادوا بموقف الأردن، ورفعوا الأعلام الأردنية والفلسطينية كتعبير عن وحدة الصف والمصير، واللافتات والصور التي تعكس بشاعة الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، واستهداف المستشفيات وتحويلها لثكنات عسكرية.

وطالبوا المجتمع الدولي والجهات الداعمة لحقوق الإنسان بالخروج عن صمتهم، مؤكدين أن ما تقوم به قوات الاحتلال يتنافى كليا مع الأعراف والتقاليد والقوانين الدولية، وقيم حقوق الإنسان.

كما شددوا على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لأبشع صور الإبادة الجماعية والتهجير القسري.

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