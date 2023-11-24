آلاف الأردنيين يشاركون بوقفات ومسيرات دعما لفلسطين للجمعة السابعة على التوالي

(MENAFN
- Palestine News Network )
عمان/PNN-شارك عشرات آلاف الأردنيين في محافظات المملكة كافة، للجمعة السابعة على التوالي، في وقفات ومسيرات دعما لفلسطين، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي.
وفي هذا الإطار، انطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمان، ندد المشاركون فيها بالجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية، واستهدافها للمدنيين العزل.
ودعا المشاركون إلى تحرك دولي وعربي فاعل ضد العدوان الإسرائيلي، مستنكرين حالة الصمت الدولي تجاه هذا العدوان وسياسة الكيل بمكيالين.
وأشادوا بموقف الأردن، ورفعوا الأعلام الأردنية والفلسطينية كتعبير عن وحدة الصف والمصير، واللافتات والصور التي تعكس بشاعة الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، واستهداف المستشفيات وتحويلها لثكنات عسكرية.
وطالبوا المجتمع الدولي والجهات الداعمة لحقوق الإنسان بالخروج عن صمتهم، مؤكدين أن ما تقوم به قوات الاحتلال يتنافى كليا مع الأعراف والتقاليد والقوانين الدولية، وقيم حقوق الإنسان.
كما شددوا على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لأبشع صور الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
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