الاحتلال يفجر قبل انسحابه مرافق مستشفى الشفاء
التاريخ
11/24/2023 7:15:25 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أفادت مصادر محلية وطبية أن قوات الاحتلال انسحبت من مستشفى الشفاء في غزة
وقبل الأنسحاب فجّر
الاحتلال مرافق المستشفى، بينها مولدات الكهرباء ومضخات الأكسجين وأجهزة الأشعة.
واطلقت الطمناشدات لنقل الجرحى والمصابين المتبقين في مستشفى الشفاء إلى مستشفيات أخرى.
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