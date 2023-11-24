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الاحتلال يفجر قبل انسحابه مرافق مستشفى الشفاء

11/24/2023 7:15:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أفادت مصادر محلية وطبية أن قوات الاحتلال انسحبت من مستشفى الشفاء في غزة
وقبل الأنسحاب فجّر
الاحتلال مرافق المستشفى، بينها مولدات الكهرباء ومضخات الأكسجين وأجهزة الأشعة.
واطلقت الطمناشدات لنقل الجرحى والمصابين المتبقين في مستشفى الشفاء إلى مستشفيات أخرى.

MENAFN24112023000205011050ID1107481344

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