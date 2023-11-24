مسيرات شعبية في وسط البلد عمان نصرة لغزة

MENAFN - Amman Net) انطلقت مسيرات شعبية في عدد من مدن ومحافظات المملكة، عقب صلاة الجمعة تضامنا مع المقاومة في قطاع غزة، ونصرة لأهالي فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة.وشارك آلاف الأردنيين في مسيرة حاشدة انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الجسيني بمنطقة وسط البلد ودعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن تحت شعار "المقاومة خيارنا".

وطالب المشاركون الحكومة بعدم الاكتفاء بطرد سفير الكيان الصهيوني لدى عمان وعدم التوقيع على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، مطالبين إياها بإلغاء اتفاقيتي الغاز ووادي عربة.

وأكد المشاركون دعمهم خيار المقاومة في مواجهة حرب الإبادة التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة، مشددين على أن هذا العدو الذي يرتكب الجرائم بحقّ الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد على سبعة عقود لا يفهم إلا لغة القوة.

وطالب المشاركون الشعوب والأنظمة العربية بتقديم الدعم للمقاومة المسلّحة والتوقف عن محاولات الترويج للحلول السلمية والدبلوماسية في حلّ القضية الفلسطينية.

ووجه المشاركون التحية للمقاومة الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام وسرايا القدس، مشددين على أن هذه حركات مقاومة، وأن الكيان الصهيوني الذي يحتلّ الأرض ويقتل الأطفال والنساء والمدنيين هو كيان إرهابي وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي رأس الإرهاب.

وعبّر المشاركون عن فخرهم بوصف الناطق العسكري باسم كتائب القسام (أبو عبيدة) الشعب الأردني بأنه كابوس الاحتلال الصهيوني.

وصدحت حناجر المشاركين بشعارات، منها:

هات يا قسامي هات.. دبابات مدمرات

سيري سيري يا حماس.. انت المدفع واحنا رصاص

قالوا حماس ارهابية.. كلّ الأردن حمساوية

شعب الأردن يا كابوس.. لبى نداء المقاوم.. و ع الصهيوني بدنا ندوس

يا الحكومة الأردنية.. ما بكفي سحب السفير

مطلبنا أكبر بكثير.. بدنا نلغي الاتفاقية.. وادي عربة وغاز ومية

وادي عربة مش سلام.. وادي عربة استسلام

اهتف اهتف اقدح نار.. احنا رجالك يا سنوار

حط السيف قبال السيف.. احنا رجال محمد ضيف

ابو عبيدة قالها.. هي رجالك ع المكشوف

ودعا أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام أهل الأردن إلى تصعيد كل أشكال العمل الشعبي والجماهيري المقاوم.

ووجه أبو عبيدة حديثه في آخر خطاب لها لأهل الأردن خاصة قائلًا“أنتم يا أهلنا في الأردن كابوس الاحتلال الذي يخشى تحركه، مضيفا“ندعو كل أحرار العالم إلى إيلام وإرباك دولة العدو في كل مكان”.

وطالب المشاركون في المسيرات الاحتجاجية التي خرجت بدعوة من الحركة الإسلامية وبمشاركة الملتقى الوطني لدعم المقاومة دول العالم أجمع الوقوف بوجه الغطرسة الغربية الداعمة للكيان الصهيوني، في دعم وتأييد جرائمه ضد الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة.