مسيرات شعبية في وسط البلد عمان نصرة لغزة

(MENAFN
- Amman Net) انطلقت مسيرات شعبية في عدد من مدن ومحافظات المملكة، عقب صلاة الجمعة تضامنا مع المقاومة في قطاع غزة، ونصرة لأهالي فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة.
وشارك آلاف الأردنيين في مسيرة حاشدة انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الجسيني بمنطقة وسط البلد ودعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن تحت شعار "المقاومة خيارنا".
وطالب المشاركون الحكومة بعدم الاكتفاء بطرد سفير الكيان الصهيوني لدى عمان وعدم التوقيع على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، مطالبين إياها بإلغاء اتفاقيتي الغاز ووادي عربة.
وأكد المشاركون دعمهم خيار المقاومة في مواجهة حرب الإبادة التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة، مشددين على أن هذا العدو الذي يرتكب الجرائم بحقّ الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد على سبعة عقود لا يفهم إلا لغة القوة.
وطالب المشاركون الشعوب والأنظمة العربية بتقديم الدعم للمقاومة المسلّحة والتوقف عن محاولات الترويج للحلول السلمية والدبلوماسية في حلّ القضية الفلسطينية.
ووجه المشاركون التحية للمقاومة الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام وسرايا القدس، مشددين على أن هذه حركات مقاومة، وأن الكيان الصهيوني الذي يحتلّ الأرض ويقتل الأطفال والنساء والمدنيين هو كيان إرهابي وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي رأس الإرهاب.
وعبّر المشاركون عن فخرهم بوصف الناطق العسكري باسم كتائب القسام (أبو عبيدة) الشعب الأردني بأنه كابوس الاحتلال الصهيوني.
وصدحت حناجر المشاركين بشعارات، منها:
هات يا قسامي هات.. دبابات مدمرات
سيري سيري يا حماس.. انت المدفع واحنا رصاص
قالوا حماس ارهابية.. كلّ الأردن حمساوية
شعب الأردن يا كابوس.. لبى نداء المقاوم.. و ع الصهيوني بدنا ندوس
يا الحكومة الأردنية.. ما بكفي سحب السفير
مطلبنا أكبر بكثير.. بدنا نلغي الاتفاقية.. وادي عربة وغاز ومية
وادي عربة مش سلام.. وادي عربة استسلام
اهتف اهتف اقدح نار.. احنا رجالك يا سنوار
حط السيف قبال السيف.. احنا رجال محمد ضيف
ابو عبيدة قالها.. هي رجالك ع المكشوف
ودعا أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام أهل الأردن إلى تصعيد كل أشكال العمل الشعبي والجماهيري المقاوم.
ووجه أبو عبيدة حديثه في آخر خطاب لها لأهل الأردن خاصة قائلًا“أنتم يا أهلنا في الأردن كابوس الاحتلال الذي يخشى تحركه، مضيفا“ندعو كل أحرار العالم إلى إيلام وإرباك دولة العدو في كل مكان”.
وطالب المشاركون في المسيرات الاحتجاجية التي خرجت بدعوة من الحركة الإسلامية وبمشاركة الملتقى الوطني لدعم المقاومة دول العالم أجمع الوقوف بوجه الغطرسة الغربية الداعمة للكيان الصهيوني، في دعم وتأييد جرائمه ضد الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة.
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